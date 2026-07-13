13 Temmuz 2026 piyasalarda gün sonu: BIST 100 günü 14.092 puandan kapattı | Borsada satış baskısına karşı yukarı adım kuralı devrede

TEDBİR SATIŞ BASKISINI AZALTMAYI AMAÇLADI

Borsa İstanbul, sert düşüşlerin yaşandığı günlerde yukarı adım kuralını dönem dönem uygulamaya alıyor. Bu tedbirle amaç, piyasada ani fiyat hareketlerini azaltmak ve fiyat oluşumunun daha dengeli ilerlemesini sağlamak.

Söz konusu uygulama yalnızca açığa satış yapılmasına izin verilen paylar için geçerli oldu. Seansın tamamlanmasıyla birlikte gün kapanışı BIST 100'de yüzde 1,60 kayıpla gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13 Temmuz 2026 Pazartesi gününü yüzde 1,60 düşüşle 14.092,02 puandan tamamladı. Gün içinde en düşük 14.033,11 ve en yüksek 14.265,51 puan seviyeleri görüldü. Toplam işlem hacmi 158 milyar 743 milyon TL olarak gerçekleşti.

BIST 100'DE EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Değişim MIATK %9,97 BALSU %9,96 SASA %5,37 MAGEN %5,21 ODINE %3,59

BIST 100'de en çok düşen hisseler

Hisse Değişim DSTKF %-9,96 GUBRF %-5,94 TRENJ %-5,01 TRMET %-4,85 ASELS %-4,73

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