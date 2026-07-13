13 Temmuz 2026 piyasalarda gün sonu: BIST 100 günü 14.092 puandan kapattı | Borsada satış baskısına karşı yukarı adım kuralı devrede
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içi dalgalanmaların ardından günü 14.092,02 puandan yüzde 1,60 kayıpla kapattı. Satış baskısının yüzde 2'yi aşması üzerine harekete geçen Borsa İstanbul yönetimi, piyasa dengesini korumak amacıyla açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralını" devreye aldı.
Hızlı Özet Göster
- BIST 100 endeksi 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü yüzde 1,60 düşüşle 14.092,02 puandan kapandı.
- Borsa İstanbul endeksteki değer kaybının yüzde 2'yi aşması üzerine saat 16.44'te açığa satış yapılabilen paylarda yukarı adım kuralını devreye aldı.
- Yukarı adım kuralı ile açığa satış emirlerinin son gerçekleşen işlem fiyatının altından girilmesi engellendi.
- Günlük toplam işlem hacmi 158 milyar 743 milyon TL olarak gerçekleşti.
- BIST 100'de MIATK yüzde 9,97 ile en çok yükselen, DSTKF yüzde 9,96 ile en çok düşen hisse oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13 Temmuz 2026 Pazartesi gününü yüzde 1,60 düşüşle 14.092,02 puandan tamamladı. Günlük işlem hacmi 225 milyar 887 milyon TL olurken, Borsa İstanbul ve VİOP normal seansında kapanış negatif gerçekleşti.
GÜN İÇİNDE KAYIP YÜZDE 2 EŞİĞİNİ AŞTI
BIST 100 endeksinde gün içinde satış baskısı daha da belirginleşti. Endeksteki değer kaybının yüzde 2'yi aşması üzerine Borsa İstanbul, piyasadaki sert dalgalanmayı sınırlamak için seansın son bölümünde ek tedbir uyguladı.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre saat 16.44 itibarıyla açığa satış yapılabilen paylarda "yukarı adım" kuralı devreye alındı. Uygulama, kapanışa kadar sürdü.
AÇIĞA SATIŞ EMİRLERİNDE FİYAT SINIRI UYGULANDI
Yukarı adım kuralı, açığa satış emirlerinin son gerçekleşen işlem fiyatının altından girilememesi anlamına geliyor. Açığa satış ise yatırımcının elinde olmayan payı ödünç alarak satması ve daha sonra geri almayı hedeflemesiyle yapılan işlem olarak biliniyor.
Bu kuralla birlikte yatırımcıların, açığa satış emirlerini son işlem fiyatının altında vermesi engellendi. Böylece düşüşün hızlanmasına yol açabilecek satışların sınırlanması hedeflendi.
TEDBİR SATIŞ BASKISINI AZALTMAYI AMAÇLADI
Borsa İstanbul, sert düşüşlerin yaşandığı günlerde yukarı adım kuralını dönem dönem uygulamaya alıyor. Bu tedbirle amaç, piyasada ani fiyat hareketlerini azaltmak ve fiyat oluşumunun daha dengeli ilerlemesini sağlamak.
Söz konusu uygulama yalnızca açığa satış yapılmasına izin verilen paylar için geçerli oldu. Seansın tamamlanmasıyla birlikte gün kapanışı BIST 100'de yüzde 1,60 kayıpla gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13 Temmuz 2026 Pazartesi gününü yüzde 1,60 düşüşle 14.092,02 puandan tamamladı. Gün içinde en düşük 14.033,11 ve en yüksek 14.265,51 puan seviyeleri görüldü. Toplam işlem hacmi 158 milyar 743 milyon TL olarak gerçekleşti.
BIST 100'DE EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
BIST 100'de en çok düşen hisseler
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