Emeklilere taban aylık 23 bin 552 liraya yükseliyor: Madde komisyondan geçti
En düşük emekli aylığını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükselten düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından emeklilere zam farkları geriye dönük ödenecek, artış dul ve yetim aylıklarına da aynı oranda yansıtılacak.
En düşük emekli aylığı ödemesini 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltecek düzenlemenin TBMM maratonu başladı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bugün görüşüldü.
KOMİSYON KABUL ETTİ
En düşük emekli aylığının yükseltilmesini öngören madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
NASIL YANSIYOR?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı, bir önceki 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 17.76 çıkmıştı. Kök aylıklara yansıyan bu oran taban aylığa da uygulanacak.
Böylece tüm emeklilerin eline geçecek para temmuz ödeme dönemi itibarıyla yüzde 17.76 artırılmış olacak.
EN DÜŞÜK MAAŞ 23 BİN 552 TL
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ödeme 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilecek. Yüzde 17.76'lık temmuz zammı sonrası ek ödeme dahil kök aylıkları 23 bin 552 liranın altında kalanlara yapılacak ödeme 23 bin 552 liraya tamamlanacak.
DUL VE YETİMLER NE ALACAK?
Bu artış dul ve yetimlere de yansıtılacak. Vefat eden eşinden ölüm aylığı alan kişilerde en düşük ölüm aylığı; aylık oranı yüzde 75 ise 15 bin liradan 17 bin 664 liraya, aylık oranı yüzde 50 ise 10 bin liradan 11 bin 776 liraya yükselecek. Annesinden ya da babasından ölüm aylığı alanlarda yani aylık oranı yüzde 25 olanlarda da en düşük ödeme 5 bin liradan 5 bin 888 liraya çıkacak.
Emeklilere aylık ödemeleri 17 Temmuz Cuma günü başlarken, taban aylık düzenlemesi bu tarihe yetişmeyeceği için bir kayıp olmayacak. Emekli aylık ödemeleri yüzde 17.76 zam ve 20 bin lira taban aylık üzerinden yapılacak. Kapsamdaki emeklilere 3 bin 552 liraya, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 664 liraya, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olanlara bin 776 liraya, yüzde 25 olanlara da 888 liraya varan fark verilecek.
SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
TBMM aşamasının ardından düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak, sonrasında da Resmî Gazete'de yayımlanarak temmuz ödeme dönemi itibarıyla yürürlüğe girecek.
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