Emeklilere taban aylık 23 bin 552 liraya yükseliyor: Madde komisyondan geçti

En düşük emekli aylığı ödemesini 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltecek düzenlemenin TBMM maratonu başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bugün görüşüldü. KOMİSYON KABUL ETTİ En düşük emekli aylığının yükseltilmesini öngören madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

5.1 milyon kişiye fark ödemesi yapılacak. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.) NASIL YANSIYOR? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı, bir önceki 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 17.76 çıkmıştı. Kök aylıklara yansıyan bu oran taban aylığa da uygulanacak. Böylece tüm emeklilerin eline geçecek para temmuz ödeme dönemi itibarıyla yüzde 17.76 artırılmış olacak. EN DÜŞÜK MAAŞ 23 BİN 552 TL SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ödeme 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilecek. Yüzde 17.76'lık temmuz zammı sonrası ek ödeme dahil kök aylıkları 23 bin 552 liranın altında kalanlara yapılacak ödeme 23 bin 552 liraya tamamlanacak.