Ekonomide mayıs bereketi: TÜİK'e göre ciro endeksi yüzde 32,9 artarken öne çıkan sektör hangisi oldu?

Özellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde görülen güçlü performans, toplam cirodaki artışın temel belirleyicileri arasında yer aldı. İnşaat ve ticaret sektörlerinde de yükseliş eğiliminin devam etmesi, ekonomik faaliyetlerin canlılığını koruduğunu gösterdi.

Sanayi sektöründe ciro artışı dikkat çekici seviyelere ulaştı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 36,6 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış aylık endeks ise yüzde 2,5 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış verilere göre ise sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,9 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ciro endeksi verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,1 artış kaydetti.

Toplam cirodaki yıllık artış hızı Mayıs 2026'da %32,9'a gerileyerek düşüş eğilimini sürdürdü. (TÜİK)

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YÜKSELİŞ DEVAM ETTİ

İnşaat sektöründe de ciro artışı sürdü. Takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise sektörün ciro endeksi, nisan ayına kıyasla yüzde 5,6 yükselerek aylık bazda en güçlü artışlardan birini kaydetti.

TİCARET SEKTÖRÜNDE İSTİKRARLI BÜYÜME

Ticaret sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 31,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3 yükselerek sektördeki canlılığın devam ettiğini gösterdi.

Mayıs ayında toplam ciro %3,1 artarken, büyümenin lideri %5,6 yükselişle inşaat sektörü oldu. (TÜİK)

HİZMET SEKTÖRÜNDE ARTIŞ YÜZDE 34,8'E ULAŞTI

Hizmet sektörü de mayıs ayında güçlü performans sergileyen alanlardan biri oldu. Takvim etkisinden arındırılmış hizmet ciro endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 artış gösterdi.

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi yüzde 3,6 yükselerek sektörün büyüme eğilimini koruduğunu ortaya koydu.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi