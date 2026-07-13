Ticarete teknoloji ve giyim yön verdi: TÜİK verileriyle mayıs ayının en çok kazandıran sektörleri

Aylık verilere bakıldığında ise ticaret satış hacmi, Nisan ayındaki %2,6'lık daralmanın ardından Mayıs ayında %0,7 oranında toparlanma sinyali verdi. Sektörel bazda en dikkat çekici aylık performans %2,9 artışla motorlu kara taşıtları ve motosiklet grubunda görülürken perakende satışların alt kalemlerinde yıllık %23,5, aylık ise %3,7 artışla "bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları" grubu zirvede yer aldı.

TİCARET HACMİNDE SEKTÖREL MAKAS AÇILIYOR

2026 yılı Mayıs ayı verileri, ticaretin farklı kollarında oldukça farklı performanslar sergilendiğini gösteriyor. Yıllık değişim grafiğine bakıldığında, 2025 yılının ortalarında %18,2 ile zirve yapan ticaret satış hacminin, 2026 Mayıs itibarıyla %-1,4 seviyesine gerileyerek negatif bölgeye geçtiği görülüyor. Özellikle toptan ticaretteki %7,8'lik gerileme dikkat çekerken, motorlu kara taşıtlarının toptan ve perakende satışı ile onarımı kaleminde de yıllık %1,7'lik bir azalma kaydedildi.

Ticaret satış hacmi yıllık değişim oranı, 2025 ortasındaki %18,2'lik zirvenin ardından Mayıs 2026'da %1,4 azalarak negatif bölgeye döndü. (TÜİK)

PERAKENDE SEKTÖRÜ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Genel ticaretteki daralmaya rağmen perakende ticaret hacmi hem yıllık hem de aylık bazda pozitif görünümünü korudu. Perakende satış hacmi yıllık bazda %13,7 artış göstererek iç tüketimdeki canlılığın sürdüğüne işaret etti. Perakende sektörünün alt dalları incelendiğinde şu sonuçlar öne çıkıyor:

Teknoloji ve Kültür: Bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yıllık %23,5 ile en yüksek artışı gösteren kalem oldu.

Giyim ve Tekstil: Tekstil, giyim ve ayakkabı sektörü yıllık %17,6 artışla perakende büyümesine önemli katkı sağladı.

E-Ticaret: Posta veya internet üzerinden yapılan satışlar yıllık %16,2 artarak yükseliş trendini sürdürdü.

Gıda ve Yakıt: Gıda, içecek ve tütün grubu yıllık %9,1; otomotiv yakıtı satışları ise yıllık %3,2 artış kaydetti.

Sektörel verilerde perakende ticaret %13,7'lik yıllık artışla parlamaya devam ederken, toptan ticaretteki %7,8'lik sert kayıp genel ticaret hacmini aşağı çeken temel etken oldu. (TÜİK)

AYLIK TOPARLANMA SİNYALLERİ

Nisan ayında aylık bazda %2,6 gerileyen ticaret satış hacmi, Mayıs ayında %0,7 artışla yeniden artıya geçti. Bu toparlanmada perakende ticaretin %2,4, motorlu kara taşıtları grubunun ise %2,9'luk aylık artışları belirleyici oldu. Toptan ticaret ise aylık %0,6 azalışla negatif seyreden tek ana sektör olarak kaldı.

Perakende sektörünün lokomotifi teknoloji ve giyim oldu. Bilgisayar ve iletişim aygıtları yıllık %23,5, giyim sektörü ise %17,6’lık büyüme oranlarıyla Mayıs ayına damga vurdu. (TÜİK)

TÜİK'in yayımladığı bu veriler, genel ticari faaliyetlerin toptan satışlardaki düşüş nedeniyle baskı altında olduğunu, ancak perakende satışların, özellikle teknoloji ve giyim odaklı olarak tüketici tarafında halen talep gördüğünü kanıtlıyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi