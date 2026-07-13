ABD-İran gerilimi petrol fiyatlarını yüzde 5 yükseltti

ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla Brent petrol yüzde 4,56 yükselirken, küresel piyasalarda enerji arzına ilişkin endişeler arttı. (Görsel: AA)

PETROL FİYATLARINDA HIZLI YÜKSELİŞ

ABD'nin İran'a yönelik düzenlediği hava operasyonları ile İran'ın misilleme saldırıları, uluslararası petrol piyasalarında fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yaklaşık yüzde 4,56 artış göstererek 79,48 dolara yükseldi.

Bir önceki işlem gününde 79,44 doları gören Brent petrol, günü 76,01 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 74,78 dolardan işlem gördü.

GERİLİM ENERJİ ARZI ENDİŞELERİNİ ARTIRDI

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD'nin İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar kadar İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatını durdurabileceğine yönelik açıklamaları da etkili oldu. Küresel petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'na ilişkin olası riskler, piyasalarda arz güvenliği endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

CENTCOM, üç gün süren operasyonlarda İran'a ait 300'den fazla askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. (Görsel: AA)

CENTCOM: ÇOK SAYIDA ASKERİ HEDEF VURULDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kara ve deniz unsurlarının yanı sıra savaş uçakları ve insansız hava araçlarının da kullanıldığı operasyonlarda İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin vurulduğunu bildirdi.

Açıklamaya göre operasyonlarda füze ve İHA üsleri, mühimmat depoları, deniz kuvvetlerine ait askeri tesisler, haberleşme altyapısı ve kıyı gözetleme noktaları hedef alındı. Yetkililer, üç gece boyunca devam eden saldırılarda toplam 300'ün üzerinde hedefin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ OPERASYON KARARI

CENTCOM, gece saatlerinde yaptığı ikinci açıklamada ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini azaltmayı amaçlayan yeni operasyonların başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu operasyonların ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiği ve İran güçlerinin bölgedeki faaliyetlerine karşılık niteliği taşıdığı belirtildi.

İran'ın Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri, bölgedeki gerilimi tırmandırırken küresel piyasalardaki belirsizliği de artırdı. (Görsel: AA)

İRAN'DAN KÖRFEZ ÜLKELERİNE MİSİLLEME

İran ise ABD saldırılarına karşılık olarak Körfez bölgesindeki bazı ülkeleri hedef aldığını açıkladı. Tahran yönetimi, misilleme kapsamında Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Karşılıklı askeri hamlelerin sürmesi, hem enerji piyasalarında hem de küresel finans çevrelerinde bölgedeki gelişmelere ilişkin belirsizliği artırmaya devam ediyor.

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Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi