Rüzgar ve güneşte yarışma başlıyor: Başvurular 13 Ekim’de

Yenilenebilir enerjide yeni bir yatırım dönemine kapı aralanırken, yeni yarışma dönemi resmen başlıyor. Güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin yarışma ilanları, Resmî Gazete'de yayımlandı. Toplam 21 yarışma ile ilave 2 bin 400 megavatlık (MW) kapasite yatırımcıların ilgisine sunulacak. Başvurular ise 13 Ekim'de alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026 YEKA yarışmalarıyla 900 megavat kapasiteli 14 güneş, bin 500 megavat kapasiteli 7 rüzgar enerjisi yarışması düzenleneceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

120 BİN MW HEDEFİ

Bayraktar, elektriğin merkezinde yer aldığı yeni enerji mimarisinde güneş ve rüzgârın stratejik bir rol oynadığını belirterek, halihazırda 125 bin megavatı aşan elektrik kurulu gücümüzün 78 bin megavatını yenilenebilir kaynakların oluşturduğunu hatırlattı. Bugüne kadar 7 bin 800 megavatlık YEKA yarışmaları yapıldığını belirten Bayraktar, "Bunun 3 bin 800 megavatı 2025'te gerçekleştirildi. Her yıl en az 2 bin megavatlık güneş ve rüzgar ihalesi yapmaya devam edeceğiz. Önemli bir potansiyele sahip olduğumuz güneş ve rüzgarda 2035 yılı için ortaya koyduğumuz 120 bin megavat hedefimize daha kısa sürede ulaşacağız" dedi.