65 yaş aylığı ve evde bakım desteği güncellendi: İşte yaşlılara 6 destek
Yaşlılar için ülkemizde pek çok destek var. Bu desteklerden 65 yaş aylığı 7 bin 257, evde bakım yardımı 15 bin 755 liraya çıkarken, bunlara ilaveten ücretsiz ulaşım, sağlık gibi imkanlar da var... Devlet, bakıma muhtaç olan, maddi imkanı bulunmayan yaşlıların huzurevi ve bakım evlerinde ücretsiz bakılmasını sağlıyor.
Yaşlılara yönelik ülkemizde hem maaş gibi nakdi destekler hem de ücretsiz hizmetler bulunuyor. Bu destekler arasında 65 yaş aylığı ve evde bakım parası dikkat çekiyor. Şartları sağlayanlar, iki aylıktan da yararlanabiliyor. Bu ödemeler yılda 2 kez memur maaş katsayısındaki artışla birlikte güncelleniyor. Bu ay yüzde 13,52'lik memur zammı yansıtıldı. İşte yaşlılar için öne çıkan destekler:
65 YAŞ AYLIĞI
65 yaş üstü muhtaç vatandaşlara aylık 6 bin 393 lira ödeniyordu. Bu tutar 7 bin 257 liraya yükseldi. Bu aylık; 65 yaşını dolduran, nafaka bağlanmamış olan, sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan kişilere bağlanıyor. Ayrıca bir gelir sınırı da bulunuyor.
Burada 65 yaş üstü kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir asgari ücretin net tutarının 1/3'ünden (9 bin 358 liradan) az çıkarsa aylık bağlanıyor.
Bu destekten yararlanmak için e-Devlet'ten ya da adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuru yapılabiliyor. Yapılan başvurular 1 ay içinde sonuçlandırılıyor.
EVDE BAKIM DESTEĞİ
Devlet, bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği de sağlıyor. Memur maaş katsayısındaki artışla 13 bin 878 liradan 15 bin 755 liraya çıkan bu destek; yüzde 50 engelli raporu bulunan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor. Bu destekten yararlanmak için; engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı engelli sağlık kurulu raporunun ağır engelli kısmında 'Evet' yazması; engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olduğunun rapor ile tespit edilmesi; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen aylık gelir tutarının 18 bin 717 liradan daha az olduğunun gelir testi raporu ile belirlenmesi gerekiyor. Destek, bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödeniyor.
VEFA PROGRAMI DESTEĞİ
Kişisel bakımlarıyla temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlılar (60 yaş üstü) ve engelliler ile ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşların ev ve kişisel temizlikleri sağlanıyor.
SAĞLIK HİZMETİ
Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere evde sağlık hizmeti veriyor. Bunun için bir bedel de istenmiyor.
ÜCRETSİZ ULAŞIM
65 yaş ve üzeri olanlar şehir içi toplu taşımalardan ücretsiz yararlanıyor.