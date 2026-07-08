65 yaş aylığı ve evde bakım desteği güncellendi: İşte yaşlılara 6 destek

Yaşlılara yönelik ülkemizde hem maaş gibi nakdi destekler hem de ücretsiz hizmetler bulunuyor. Bu destekler arasında 65 yaş aylığı ve evde bakım parası dikkat çekiyor. Şartları sağlayanlar, iki aylıktan da yararlanabiliyor. Bu ödemeler yılda 2 kez memur maaş katsayısındaki artışla birlikte güncelleniyor. Bu ay yüzde 13,52'lik memur zammı yansıtıldı. İşte yaşlılar için öne çıkan destekler:

65 yaş aylığı ve evde bakım desteği güncellendi. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş üstü muhtaç vatandaşlara aylık 6 bin 393 lira ödeniyordu. Bu tutar 7 bin 257 liraya yükseldi. Bu aylık; 65 yaşını dolduran, nafaka bağlanmamış olan, sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan kişilere bağlanıyor. Ayrıca bir gelir sınırı da bulunuyor.

Burada 65 yaş üstü kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir asgari ücretin net tutarının 1/3'ünden (9 bin 358 liradan) az çıkarsa aylık bağlanıyor.

Bu destekten yararlanmak için e-Devlet'ten ya da adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuru yapılabiliyor. Yapılan başvurular 1 ay içinde sonuçlandırılıyor.