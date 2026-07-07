Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri resmen başladı

Türkiye ile Kanada arasında ekonomik ilişkilerde yeni bir dönemin kapısı aralandı.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney'in görüşmesinde, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin resmen başlatıldığı duyuruldu. Takvim Kaynak Tercihleri

Ortak bildiride, Türkiye ile Kanada'nın kapsamlı, modern ve karşılıklı fayda sağlayacak bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması amacıyla müzakere sürecini resmen başlattığı belirtildi.

HAZİRAN AYINDA İLK ADIM ATILMIŞTI

Sürecin temelleri, Haziran 2026'nın başında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu tarafından yayımlanan Ekonomik Ortaklığa İlişkin Ortak Bakanlar Bildirisi ile atılmıştı. Söz konusu bildiride, kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması için istikşafi görüşmelerin başlatıldığı açıklanmıştı.

İki ülke, bu adımla ekonomik ortaklığın daha da derinleştirilmesi yönündeki ortak iradesini ortaya koyarken, ticaret ve yatırım alanındaki potansiyelin geliştirilmesi hedefini de teyit etmişti.

EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİHDAMA KATKI HEDEFLENİYOR

Ortak bildiride, Serbest Ticaret Anlaşması'nın ekonomik büyümeyi desteklemesi, istihdam oluşturulmasına katkı sağlaması, işletmelerin rekabet gücünü artırması ve tedarik zincirlerini güçlendirmesinin beklendiği vurgulandı.

Anlaşmanın ayrıca, Türk ve Kanadalı şirketlerin küresel ekonomide daha güçlü konum elde etmelerine katkı sunacağı ifade edildi.

TEKNİK HEYETLER ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Açıklamaya göre, iki ülkenin teknik heyetleri önümüzdeki aylarda anlaşmanın kapsamı ve hedeflerini belirlemek amacıyla teknik çalışmalar yürütecek. Heyetler, aynı zamanda müzakerelerin ilk turuna hazırlık sürecini de birlikte yürütecek.

Türkiye ve Kanada hükümetleri, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığı daha da güçlendirecek ve işletmeler ile çalışanlara yeni fırsatlar sunacak yüksek nitelikli bir Serbest Ticaret Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için iş birliğini sürdürme konusunda ortak kararlılık mesajı verdi.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Ekonomi