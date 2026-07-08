Bugün gram, tam, çeyrek altın ne kadar? 8 Temmuz 2026 altın fiyatları

Altın piyasalarında 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü yatırımcıların gözü güncel alış ve satış fiyatlarında. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları anlık olarak takip edilirken iç ve dış piyasalardaki gelişmeler değerli metal fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Peki bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu, tam altın kaç liradan işlem görüyor? İşte 8 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları...

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GRAM ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 düşüşle 6 bin 183 liradan tamamladı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6 bin 216 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 240 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 807 liradan satılıyor.

Orta Doğu'da yeniden duyulmaya başlanan patlama sesleri, piyasalardaki mevcut jeopolitik risk algısını artırdı. ABD ile İran heyetlerinin yeni tur görüşmeler için bir araya gelmesine kısa süre kala bölgede karşılıklı askeri hamlelerin sürmesi, jeopolitik risklerin fiyatlamalar üzerindeki etkisini belirginleştiriyor.