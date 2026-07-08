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Bugün gram, tam, çeyrek altın ne kadar? 8 Temmuz 2026 altın fiyatları

Altın piyasalarında 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü fiyatlar yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın 6.248,77 TL, çeyrek altın 10.220 TL, yarım altın 20.421 TL, tam altın ise 40.649 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. İşte 8 Temmuz 2026 güncel altın alış ve satış fiyatları.

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Bugün gram, tam, çeyrek altın ne kadar? 8 Temmuz 2026 altın fiyatları

Altın piyasalarında 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü yatırımcıların gözü güncel alış ve satış fiyatlarında. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları anlık olarak takip edilirken iç ve dış piyasalardaki gelişmeler değerli metal fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Peki bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu, tam altın kaç liradan işlem görüyor? İşte 8 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları...

(Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)(Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

GRAM ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 düşüşle 6 bin 183 liradan tamamladı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6 bin 216 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 240 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 807 liradan satılıyor.

Orta Doğu'da yeniden duyulmaya başlanan patlama sesleri, piyasalardaki mevcut jeopolitik risk algısını artırdı. ABD ile İran heyetlerinin yeni tur görüşmeler için bir araya gelmesine kısa süre kala bölgede karşılıklı askeri hamlelerin sürmesi, jeopolitik risklerin fiyatlamalar üzerindeki etkisini belirginleştiriyor.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Fiyat hareketleri hem iç piyasadaki hem de küresel gelişmelerden etkileniyor.Fiyat hareketleri hem iç piyasadaki hem de küresel gelişmelerden etkileniyor.

ALTININ ONSU YENİ İŞLEM GÜNÜNDE 4 BİN 125 DOLARDAN ALICI BULUYOR

Bölgede tansiyonun yeniden artmasıyla petrol fiyatlarında yükselişler görüldü. Buna bağlı olarak bölgedeki barış sürecinin kalıcı olmayabileceğine yönelik endişelerle yükselen petrol fiyatları enflasyonist baskıları yeniden gündeme taşırken merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentilerdeki değişimler de yakından izleniyor.

Bu gelişmelere paralel şekilde güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleriyle alternatif maliyeti artan altının ons fiyatı, dün yüzde 1,4 değer kaybederek 4 bin 106 dolardan günü tamamladı. Altının onsu yeni işlem gününde ise yüzde 0,5 artışla 4 bin 125 dolardan alıcı buluyor.

Bugün gram, tam, çeyrek altın ne kadar? 8 Temmuz 2026 altın fiyatları-4

ANALİSTLER NE DİYOR?

Yatırımcılar bugün yayımlanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına odaklandı. Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin daha fazla netlik sağlanmasına yardımcı olabileceğini belirterek, faiz patikasına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden gelecek haber akışının bugün de yakından takip edileceğini belirten analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini ifade etti.

Altın, hem birikim hem de yatırım amacıyla tercih edilen araçlar arasında yer alıyor.Altın, hem birikim hem de yatırım amacıyla tercih edilen araçlar arasında yer alıyor.

8 TEMMUZ 2026 ALTIN FİYATLARI

HAS ALTIN
ALIŞ: 6.213,57
SATIŞ: 6.236,30

ONS
ALIŞ: 4.126,5
SATIŞ: 4.126,9

USD/KG
ALIŞ: 132.110
SATIŞ: 132.410

Gram altın 8 Temmuz 2026'da 6.248,77 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.Gram altın 8 Temmuz 2026'da 6.248,77 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

EUR/KG
ALIŞ: 115.730
SATIŞ: 116.240

22 AYAR
ALIŞ: 5.652,35
SATIŞ: 5.842,12

GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.182,50
SATIŞ: 6.248,77

Çeyrek altın bugün 10.220 TL satış fiyatından alıcı buluyor.Çeyrek altın bugün 10.220 TL satış fiyatından alıcı buluyor.

ALTIN GÜMÜŞ
ALIŞ: 63,84
SATIŞ: 68,26

YENİ ÇEYREK
ALIŞ: 10.141
SATIŞ: 10.220

ESKİ ÇEYREK
ALIŞ: 10.109
SATIŞ: 10.189

Tam altın fiyatı 40.649 TL seviyesinde işlem görüyor.Tam altın fiyatı 40.649 TL seviyesinde işlem görüyor.

YENİ YARIM
ALIŞ: 20.275
SATIŞ: 20.421

ESKİ YARIM
ALIŞ: 20.169
SATIŞ: 20.309

YENİ TAM
ALIŞ: 40.419
SATIŞ: 40.649

ESKİ TAM
ALIŞ: 40.202
SATIŞ: 40.556

Yarım altın 20.421 TL satış fiyatıyla listeleniyor.Yarım altın 20.421 TL satış fiyatıyla listeleniyor.

YENİ ATA
ALIŞ: 41.445
SATIŞ: 41.710

ESKİ ATA
ALIŞ: 41.140
SATIŞ: 41.585

YENİ ATA5
ALIŞ: 206.601
SATIŞ: 208.342

ESKİ ATA5
ALIŞ: 205.669
SATIŞ: 207.095

YENİ GREMSE
ALIŞ: 100.660
SATIŞ: 101.702

Güncel fiyatlar piyasalardaki hareketliliğe göre değişiklik gösterebiliyor.Güncel fiyatlar piyasalardaki hareketliliğe göre değişiklik gösterebiliyor.

ESKİ GREMSE
ALIŞ: 100.473
SATIŞ: 101.140

14 AYAR
ALIŞ: 3.389,60
SATIŞ: 4.553,60

GÜMÜŞ TL
ALIŞ: 90,761
SATIŞ: 96,984

GÜMÜŞ ONS
ALIŞ: 60,83
SATIŞ: 60,87

Küresel piyasalardaki gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.Küresel piyasalardaki gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

GÜMÜŞ USD
ALIŞ: 1.939,70
SATIŞ: 2.069,50

PLATİN ONS
ALIŞ: 1.637,80
SATIŞ: 1.641,50

PALADYUM ONS
ALIŞ: 1.278,30
SATIŞ: 1.281,20

Bugün gram, tam, çeyrek altın ne kadar? 8 Temmuz 2026 altın fiyatları-12

PLATİN/USD
ALIŞ: 47.650
SATIŞ: 52.770

PALADYUM/USD
ALIŞ: 31.100
SATIŞ: 41.190

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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi

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