Hürmüz'de füze krizi: Borsalar dalgalı gözler NATO Zirvesi'nde

Jeopolitik risklerin gölgesinde teknoloji sektöründeki değerleme tartışmaları ve makroekonomik veriler de piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. ABD ile İran arasındaki kısa süreli yumuşamanın ardından gelen karşılıklı hamleler enerji koridorundaki güvenliği tehdit ederken, gözler bugün Türkiye'de başlayacak olan kritik NATO Zirvesi'ne çevrilmiş durumda.

Hürmüz Boğazı'ndaki füze krizi, bölgedeki barış havasını dağıtarak Brent petrolün varil fiyatını %0,7 artışla 72,6 dolara yükseltti. (Görsel: AA)

ABD PİYASALARI: FED BEKLENTİLERİ VE TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE HAREKETLİLİK

Hürmüz Boğazı'ndaki füze saldırıları ve ABD'nin olası misilleme ihtimali spot piyasalarda petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7'lik artışla 72,6 dolara yükselse de henüz kriz öncesi bantta kalmaya devam ediyor. Bu yükseliş enflasyon endişelerini canlı tutsa da para piyasalarında Fed'in faiz rotasına dair beklentiler değişmedi; piyasalar halen yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapılabileceğini öngörüyor. Investörler, bankanın gelecekteki hamlelerine ışık tutacak olan Fed toplantı tutanaklarını bekliyor.

Ekonomik Veriler: ABD'de ISM hizmet sektörü PMI haziranda beklentilerin altında kalarak 54'e gerilerken, S&P Global hizmet PMI 51,2'ye, bileşik PMI ise 51,9'u görerek yükseliş kaydetti.

Hisse Senetleri: Teknoloji dünyasında Broadcom'un Apple ile olan çip ortaklığını 2031'e kadar uzatması şirketin hisselerini yüzde 4'e yakın uçurdu. Bu ivmeyle S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endeksleri günü artıda kapattı; Dow Jones yeni bir rekor kırdı.

Emtia ve Tahvil: Güvenli liman arayışına rağmen, sıkı para politikası endişeleri ons altını baskılayarak yüzde 1'lik kayıpla 4.123 dolara çekti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise 4,48 seviyesinde yatay kaldı.

Sıkı para politikası endişeleri, jeopolitik risklere rağmen ons altını baskılayarak %1 kayıpla 4.123 dolara çekti. (Görsel: AA)

AVRUPA BORSALARINDA KARMAŞIK SEYİR VE NATO DİPLOMASİSİ

Avrupa piyasaları, Avro Bölgesi'nden gelen enflasyonist sinyaller ve yoğun diplomasi trafiğinin etkisiyle karışık bir kapanış gerçekleştirdi. Bölgede mayıs ayı üretici fiyat endeksinin (ÜFE) yıllık bazda yüzde 5,9 artarak beklentileri aşması, enflasyon baskısının bir süre daha süreceğine işaret etti. Yatırımcı güvenindeki artış ve perakende satışlardaki sınırlı yükseliş ise ekonomiye dair karışık sinyalleri destekledi.

Siyasi tarafta ise gözler Ukrayna-Rusya savaşına yönelik çözüm arayışlarına çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bugün Ankara'da başlayacak NATO Zirvesi'nde Ukrayna'nın hava savunması ve barış müzakerelerine yönelik kritik temaslarda bulunacağını açıklaması Avrupa piyasalarının odağındaydı. Gün sonunda İngiliz ve Fransız endeksleri gerilerken, Alman DAX ve İtalyan FTSE MIB endeksleri günü hafif yükselişle tamamladı.

Fed'in faiz patikasına yönelik beklentiler değişmedi; piyasalar yıl sonuna kadar hâlâ bir kez faiz artışı ihtimalini masada tutuyor. (Görsel: AA)

ASYA'DA YAPAY ZEKA ENDİŞELERİ VE SERT SATIŞLAR

Asya borsaları, yeni işlem gününde hem artan enerji maliyetleri hem de teknoloji hisselerine yönelik değerleme kuşkularıyla sert satış baskısı altında kaldı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics'in ikinci çeyrek faaliyet karını ciddi oranda artırarak 89,4 trilyon wona çıkardığını açıklamasına rağmen, yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine yönelik soru işaretleri şirketin hisselerinde sert düşüşlere yol açtı.

Makroekonomik tarafta ise Japonya'da hanehalkı harcamalarının mayısta beklentilerden daha az daralması, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) sıkı para politikası duruşunu koruyacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Bu gelişmeler paralelinde Güney Kore Kospi endeksi yüzde 8, Japon Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4 ve Çin Şanghay endeksi yüzde 1,6 oranında değer kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da iki gün sürecek olan 36. NATO Liderler Zirvesi, Trump dahil 32 müttefik liderin katılımıyla küresel diplomasiyi şekillendirirken iç piyasaların da en kritik gündem maddesi haline geldi. (Görsel: AA)

YURT İÇİ PİYASA: GÖZLER ANKARA'DAKİ KRİTİK ZİRVEDE

Borsa İstanbul, küresel dalgalanmaya karşın dünü sakin ve hafif alıcılı bir seyirle tamamlayarak BIST 100 endeksini 14.424,54 puana taşıdı. Yeni güne başlarken bankalararası piyasada dolar/TL kuru 46,8370 seviyelerinden işlem görüyor.

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde başlayacak ve iki gün sürecek olan 36. NATO Liderler Zirvesi, piyasaların ana gündem maddesini oluşturuyor. ABD Başkanı Donald Trump dahil 32 müttefik ülkenin liderini ağırlayacak zirveden gelecek her türlü mesajın iç piyasadaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistlerin Teknik Seviye Notu: BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerde 14.500 ve 14.600 seviyeleri direnç olarak öne çıkarken; olası geri çekilmelerde 14.400 ve 14.300 puan seviyeleri destek konumunu koruyor. Veri gündeminde ise içeride hazine nakit dengesi, dışarıda ise ABD dış ticaret verileri izlenecek.

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Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi