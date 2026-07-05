İşsizlik Sigortası Fonu’nda yeni oran: Yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkarıldı

Yeni kararla birlikte İşsizlik Sigortası Fonu'ndan eğitim, mesleki gelişim, işe yerleştirme, danışmanlık hizmetleri ve istihdamı artırmaya yönelik uygulamalara ayrılabilecek kaynak önemli ölçüde artırılmış oldu. Düzenleme yalnızca 2026 yılı için geçerli olacak.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanım oranı 2026 yılı için yüzde 30'dan yüzde 50'ye yükseltildi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

"İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48'inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla birlikte, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48'inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan ve yüzde 30 olarak uygulanan kullanım oranı, 2026 yılı için yüzde 50 olarak belirlendi.

Artırılan kaynak, aktif iş gücü programları ve istihdam politikalarında kullanılacak. (Görsel: AA)

KAYNAKLAR HANGİ ALANLARDA KULLANILACAK?

Artırılan kaynak, iş gücünün istihdam edilebilirliğini yükseltmeye yönelik programlarda kullanılacak. Bu kapsamda çalışanların mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, işsizlik riskinin azaltılması ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması muhtemel kişilerin farklı meslek alanlarına yönlendirilmesi hedefleniyor.

Fon gelirlerinden ayrıca istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirlerin uygulanması, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ile iş gücü piyasasına yönelik araştırma ve planlama çalışmalarının yürütülmesi için de yararlanılacak.

Mesleki eğitim ve çalışanların becerilerini geliştirmeye yönelik programlara daha fazla kaynak ayrılacak. (Takvim foto arşiv)

PERSONEL ÖDEMELERİ DE KAPSAMDA YER ALIYOR

Düzenleme kapsamında, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmak üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan çalışanların mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeler de yapılabilecek.

Bunun yanı sıra, ilgili mevzuat kapsamında Kurum kadrolarına atanarak görevine devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeler de aynı kapsamda karşılanabilecek.

Fon kapsamında sözleşmeli personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeler de yapılabilecek. (Takvim foto arşiv)

2026 YILI İÇİN UYGULANACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İşsizlik Sigortası Fonu'nun bir önceki yıl prim gelirlerinden belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılabilecek oran, yalnızca 2026 yılı için yüzde 50 olarak uygulanacak. Böylece aktif istihdam politikaları ve iş gücü piyasasına yönelik hizmetlere ayrılabilecek kaynak miktarı mevcut uygulamaya göre artırılmış oldu.

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Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi