Sigara ÖTV’sinde yeni denge | Maktu vergi arttı, nispi vergi düştü: Fiyatlara nasıl yansır?

Yeni sistemle birlikte "Sigaraya zam geldi mi?" sorusu yeniden gündeme gelirken, tek başına vergi düzenlemesinin tüm markalar için aynı oranda fiyat artışı anlamına gelmediği dikkat çekiyor. Nihai satış fiyatının üretici firmaların fiyat politikaları doğrultusunda şekilleneceği ve düzenleme vergi yapısında önemli bir değişime işaret ediyor.

ÖTV sisteminde dengeyi sağlayacak yeni model yürürlüğe girdi.

SİGARADA ÖTV YAPISI DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında sigaraya uygulanan ÖTV sisteminde yeni düzenlemeye gidildi.

Kararla birlikte sigaradaki nispi ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 42'ye indirildi. Buna karşılık paket başına alınan maktu vergi 17,2720 TL'den 23,7404 TL'ye yükseltildi. Asgari maktu vergi tutarı ise 39,50 TL'den 45,91 TL'ye çıkarıldı.

Böylece vergi sisteminde oran düşerken, sabit alınan vergi tutarı artırılarak kamu gelirlerinin korunması hedeflendi.

Sigarada ÖTV düzenlemesiyle nispi vergi oranı yüzde 45'ten yüzde 42'ye düşürülürken, paket başına maktu vergi 23,7404 TL'ye, asgari maktu vergi ise 45,91 TL'ye yükseltildi.

FİYATLARA NASIL YANSIYACAK?

Düzenleme doğrudan tüm sigara markalarına aynı oranda zam anlamına gelmiyor.

Vergi oranının yüzde 42'ye düşürülmesiyle üreticilerin 1 liralık fiyat artışı yapabilmesi için gerekli minimum nihai fiyat artışı 3,19 liradan 2,91 liraya geriledi. Böylece fiyat geçişlerinin daha dengeli gerçekleşmesi amaçlanıyor.

Ancak raf fiyatlarının ne kadar değişeceği; üreticilerin maliyetleri, fiyat politikaları ve ticari tercihleri doğrultusunda belirlenecek. Bu nedenle her marka için aynı fiyat değişimi beklenmiyor.

Fiyat artışlarının daha dengeli olması amaçlanıyor. (Takvim foto arşiv)

TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE FARKLI UYGULAMA

Kararla birlikte sigaralarda normal şartlarda uygulanacak olan 2026 yılı Temmuz-Aralık dönemi Yİ-ÜFE güncellemesi yapılmayacak.

Buna karşılık sigara dışında kalan diğer tütün mamullerinde ise söz konusu dönem için Yİ-ÜFE oranında vergi güncellemesi uygulanacak.