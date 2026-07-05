Sigara ÖTV’sinde yeni denge | Maktu vergi arttı, nispi vergi düştü: Fiyatlara nasıl yansır?
Sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yapısı yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile nispi ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 42'ye düşürülürken, paket başına alınan maktu ve asgari maktu vergi tutarları artırıldı. Düzenleme, vergi gelirlerini korurken fiyat artışlarının daha dengeli gerçekleşmesini hedefliyor.
Yeni sistemle birlikte "Sigaraya zam geldi mi?" sorusu yeniden gündeme gelirken, tek başına vergi düzenlemesinin tüm markalar için aynı oranda fiyat artışı anlamına gelmediği dikkat çekiyor. Nihai satış fiyatının üretici firmaların fiyat politikaları doğrultusunda şekilleneceği ve düzenleme vergi yapısında önemli bir değişime işaret ediyor.
SİGARADA ÖTV YAPISI DEĞİŞTİ
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında sigaraya uygulanan ÖTV sisteminde yeni düzenlemeye gidildi.
Kararla birlikte sigaradaki nispi ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 42'ye indirildi. Buna karşılık paket başına alınan maktu vergi 17,2720 TL'den 23,7404 TL'ye yükseltildi. Asgari maktu vergi tutarı ise 39,50 TL'den 45,91 TL'ye çıkarıldı.
Böylece vergi sisteminde oran düşerken, sabit alınan vergi tutarı artırılarak kamu gelirlerinin korunması hedeflendi.
FİYATLARA NASIL YANSIYACAK?
Düzenleme doğrudan tüm sigara markalarına aynı oranda zam anlamına gelmiyor.
Vergi oranının yüzde 42'ye düşürülmesiyle üreticilerin 1 liralık fiyat artışı yapabilmesi için gerekli minimum nihai fiyat artışı 3,19 liradan 2,91 liraya geriledi. Böylece fiyat geçişlerinin daha dengeli gerçekleşmesi amaçlanıyor.
Ancak raf fiyatlarının ne kadar değişeceği; üreticilerin maliyetleri, fiyat politikaları ve ticari tercihleri doğrultusunda belirlenecek. Bu nedenle her marka için aynı fiyat değişimi beklenmiyor.
TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE FARKLI UYGULAMA
Kararla birlikte sigaralarda normal şartlarda uygulanacak olan 2026 yılı Temmuz-Aralık dönemi Yİ-ÜFE güncellemesi yapılmayacak.
Buna karşılık sigara dışında kalan diğer tütün mamullerinde ise söz konusu dönem için Yİ-ÜFE oranında vergi güncellemesi uygulanacak.
ALKOLLÜ İÇECEKLERDE Yİ-ÜFE ARTIŞI UYGULANACAK
Düzenleme yalnızca sigarayı kapsamıyor.
Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda alkollü içeceklerde de Temmuz-Aralık dönemi için ÖTV tutarları Yİ-ÜFE oranında güncellenecek.
NİSPİ VERGİ İLE MAKTU VERGİ ARASINDAKİ FARK NE?
Sigarada uygulanan ÖTV iki temel unsurdan oluşuyor.
- Nispi vergi, ürünün satış fiyatı üzerinden belirli bir oran olarak hesaplanıyor.
- Maktu vergi ise ürünün fiyatından bağımsız olarak paket başına sabit tutarda alınıyor.
Son düzenlemeyle nispi vergi azaltılırken maktu verginin artırılması sayesinde hem fiyat artışlarının daha kontrollü olması hem de vergi gelirlerinde kayıp yaşanmaması amaçlanıyor.
Bu nedenle yeni düzenleme, tek başına belirli bir zam oranı anlamına gelmiyor. Sigara fiyatlarındaki olası değişiklikler, üretici firmaların alacağı fiyat kararlarının ardından netleşecek.