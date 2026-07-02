Toprak Mahsulleri Ofisi rekor kırdı: 21 Günde 1 milyon ton hububat alımı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 3 Haziran itibarıyla başlattığı yeni dönem hububat alımlarında tarihi bir rekora imza attı. Kurumdan yapılan resmi açıklamada, Türkiye genelinde alım faaliyetlerinin büyük bir yoğunlukla devam ettiği ve kritik bir eşik olan 1 milyon ton sınırının 21 gün gibi kısa bir sürede geride bırakıldığı duyuruldu.

TMO hububat alımında rekor kırdı Kaynaklar: Anadolu Ajansı (AA)

ÜRETİCİYE KESİNTİSİZ HİZMET



Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanındaki alım noktalarını aktif hale getiren TMO, üreticilerin mahsulünü hızlı ve güvenli bir şekilde teslim alabilmesi için operasyonel süreçleri en üst seviyeye çıkardı. Yapılan açıklamada 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarının yoğun bir şekilde devam ettiği belirtilerek



"Ülkemizin dört bir yanında açtığımız alım noktalarımızla kıymetli üreticilerimize en iyi hizmeti sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TMO 1 milyon ton barajını aştı.



KURUM TARİHİNİN EN HIZLI ALIM SÜRECİ



Bu yıl elde edilen 1 milyon tonluk alım başarısı, TMO'nun kuruluş tarihinden bu yana ulaşılan en yüksek alımlardan biri olarak kayda geçti. 21 gün gibi kısa bir sürede bu rakama ulaşılması, TMO'nun bu yılki başarısını üst seviyeye çıkardı.



Yapılan açıklamanın devamında TMO, hem sahada ter döken personeline hem de Türkiye'nin gıda güvenliğini sağlayan çiftçilere teşekkürlerini şu sözlerle ifade etti:



" Alın terini sermaye eden, ülkemiz için üreten tüm kıymetli üreticilerimize ve mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle görev yapan personelimize yürekten teşekkür ediyoruz. "

TMO'dan tarihi rekor

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