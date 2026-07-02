Borsada yılın ilk yarısında kazanç yağmuru: 23 sektörün 21'i yükseldi

Sektörel performanslarda teknoloji ve finansal kiralama hisseleri dikkat çekti. Özellikle finansal kiralama ve faktoring endeksindeki yüzde 411,9'luk yükseliş, yılın ilk yarısının en dikkat çekici getirisi olarak kayıtlara geçti.

Teknolojiyi yüzde 28,4 ile mali sektör, yüzde 26,3 ile sanayi sektörü ve yüzde 19,4 ile hizmetler sektörü takip etti.

Dört ana sektör endeksinin tamamı yılın ilk yarısını artıda kapattı. En yüksek getiri yüzde 60,5 ile teknoloji endeksinde görüldü.

Aynı dönemde BIST 30 endeksi ise yüzde 33,7 prim yaparak 16.339,52 puana çıktı ve ana endekslerden daha güçlü bir performans sergiledi.

2025 yılını 11.261,52 puandan kapatan BIST 100 endeksi, yılın ilk yarısında 15.204,92 puana kadar yükseldi. Endeks, 30 Haziran kapanışında 14.121,83 seviyesine ulaşarak yatırımcısına altı ayda yüzde 25,4 kazandırdı.

Teknoloji endeksi yüzde 60,5 getiriyle ana sektörlerde zirveye çıktı. (Takvim foto arşiv)

FİNANSAL KİRALAMA ENDEKSİ YÜZDE 400'Ü AŞTI

Alt sektörler arasında en dikkat çekici performans finansal kiralama ve faktoring endeksinden geldi. Endeks yılın ilk altı ayında yüzde 411,9 yükselerek yatırımcısına açık ara en yüksek getiriyi sağladı.

En fazla yükselen diğer sektörler ise şöyle sıralandı:

Bilişim: yüzde 91,8

Metal ana sanayi: yüzde 52,2

Gıda ve içecek: yüzde 33,5

Metal eşya ve makine: yüzde 32,7

Orman, kağıt ve basım: yüzde 31

İnşaat: yüzde 28,7

Ticaret: yüzde 27,2

Piyasaların yakından takip ettiği holding ve yatırım endeksi yüzde 8,9, bankacılık endeksi ise yüzde 8,6 yükseldi.

Finansal kiralama ve faktoring endeksi yüzde 411,9 yükseldi. (Görsel: AA)

SADECE İKİ SEKTÖR YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Yılın ilk yarısında negatif getiri sağlayan sektör sayısı yalnızca iki oldu.

Tekstil ve deri endeksi yüzde 14,4 değer kaybederek en zayıf performansı gösterirken, spor endeksi de yüzde 11,6 geriledi.

Bu görünüm, Borsa İstanbul'da yükselişin geniş tabana yayıldığını ve sektörlerin büyük bölümünün yatırımcısına kazanç sağladığını ortaya koydu.

BIST 30 endeksi ilk yarıda yüzde 33,7 prim yaptı. (Görsel: AA)

PİYASALARIN YÖNÜNÜ FAİZ VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER BELİRLEDİ

2026'nın ilk yarısında borsa fiyatlamalarında en belirleyici başlıklar para politikası, enflasyon beklentileri, yabancı yatırımcı hareketleri ve Orta Doğu'daki gelişmeler oldu.

Yılın başında gerçekleştirilen faiz indirimi ve ülke risk primindeki düşüş, endekslerin yeni zirveleri test etmesinde etkili oldu. Sonraki aylarda faizlerin sabit tutulması ise piyasaların odağını enflasyon görünümüne çevirdi.

Türkiye'nin risk priminde yaşanan gerileme ve bölgesel tansiyonun düşeceğine yönelik beklentiler de piyasalara destek verdi.

Öte yandan enflasyondaki yavaşlamanın sürmesi, yılın ikinci yarısında yeni faiz indirimlerinin gündeme gelebileceği beklentisini güçlendirdi. Bankacılık sektörüne ilişkin hukuki risklerin azalması da özellikle finans hisselerine yönelik ilgiyi artıran unsurlar arasında yer aldı.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi