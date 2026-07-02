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AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası | Son tarihe dikkat

AJet yurt içi uçuşlara yönelik yeni bir indirim kampanyası başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre sınırlı süreyle satışa sunulan indirimli biletler, 6 Ekim - 31 Aralık 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya kapsamında belirli tarihler hariç tutulurken yolculara koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim imkanı sunulacak.

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AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası | Son tarihe dikkat

AJet, yurt içi hatlarda geçerli olacak yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Şirketin açıkladığı kampanya kapsamında belirlenen tarihler arasında satın alınacak biletler 6 Ekim – 31 Aralık 2026 dönemindeki uçuşlarda kullanılabilecek.

AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başladı. (Fotoğraf:AA)AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başladı. (Fotoğraf:AA)

AJet yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli biletler hangi tarihlerde geçerli?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 23.59'a kadar satılacak indirimli biletler, 6 Ekim ile 31 Aralık'taki (26 Ekim ile 1 Kasım 2026 arasındaki tarihler hariç) tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

Satın alınacak biletler 6 Ekim – 31 Aralık 2026 dönemindeki uçuşlarda kullanılabilecek. (Fotoğraf:AA) Satın alınacak biletler 6 Ekim – 31 Aralık 2026 dönemindeki uçuşlarda kullanılabilecek. (Fotoğraf:AA) 

AJet yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli biletler nereden alınır?

İndirimli biletler, sadece "AJet.com" ile şirketin mobil uygulamasından satın alınabilecek. Kampanya kapsamında koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.

Yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim. (Fotoğraf: AJet)Yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim. (Fotoğraf: AJet)

ÖzellikKampanya Detayı
Kampanya AdıSonbahar Yurt İçi Uçuşlarda %30 İndirim
Biletleme Tarihi2 – 3 Temmuz 2026 (Sadece iki gün!)
Seyahat Tarihleri6 Ekim – 31 Aralık 2026
Geçersiz (Hariç) Tarihler26 Ekim – 1 Kasım 2026 (Cumhuriyet Bayramı dönemine dikkat)
İndirim Oranı%30 İndirim (Vergiler ve harçlar hariç net bilet fiyatı üzerinden)
Koltuk SeçimiTüm koltuk seçimlerinde %30 indirim
Uçuş KapsamıTüm yurt içi uçuşlar
Satış KanallarıSadece ajet.com ve AJet mobil uygulaması
Bilet TürüTek yön ve gidiş-dönüş
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