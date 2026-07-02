AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası | Son tarihe dikkat
AJet yurt içi uçuşlara yönelik yeni bir indirim kampanyası başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre sınırlı süreyle satışa sunulan indirimli biletler, 6 Ekim - 31 Aralık 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya kapsamında belirli tarihler hariç tutulurken yolculara koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim imkanı sunulacak.
AJet, yurt içi hatlarda geçerli olacak yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Şirketin açıkladığı kampanya kapsamında belirlenen tarihler arasında satın alınacak biletler 6 Ekim – 31 Aralık 2026 dönemindeki uçuşlarda kullanılabilecek.
AJet yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli biletler hangi tarihlerde geçerli?
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 23.59'a kadar satılacak indirimli biletler, 6 Ekim ile 31 Aralık'taki (26 Ekim ile 1 Kasım 2026 arasındaki tarihler hariç) tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.
AJet yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli biletler nereden alınır?
İndirimli biletler, sadece "AJet.com" ile şirketin mobil uygulamasından satın alınabilecek. Kampanya kapsamında koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.
|Özellik
|Kampanya Detayı
|Kampanya Adı
|Sonbahar Yurt İçi Uçuşlarda %30 İndirim
|Biletleme Tarihi
|2 – 3 Temmuz 2026 (Sadece iki gün!)
|Seyahat Tarihleri
|6 Ekim – 31 Aralık 2026
|Geçersiz (Hariç) Tarihler
|26 Ekim – 1 Kasım 2026 (Cumhuriyet Bayramı dönemine dikkat)
|İndirim Oranı
|%30 İndirim (Vergiler ve harçlar hariç net bilet fiyatı üzerinden)
|Koltuk Seçimi
|Tüm koltuk seçimlerinde %30 indirim
|Uçuş Kapsamı
|Tüm yurt içi uçuşlar
|Satış Kanalları
|Sadece ajet.com ve AJet mobil uygulaması
|Bilet Türü
|Tek yön ve gidiş-dönüş