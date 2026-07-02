AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başladı. (Fotoğraf:AA)

AJet yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli biletler hangi tarihlerde geçerli?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 23.59'a kadar satılacak indirimli biletler, 6 Ekim ile 31 Aralık'taki (26 Ekim ile 1 Kasım 2026 arasındaki tarihler hariç) tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.