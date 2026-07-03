En düşük emekli aylığı 23 bin lirayı aşacak! Taban aylık ne kadar olacak? Gözler TÜİK'te

En düşük emekli aylığı 23 bin lirayı aşacak. (Fotoğraflar AA Arşiv'e aittir.)

Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranları SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak. Buna ilaveten halen ek ödeme dahil 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının da artırılması gündemde.

6 aylık enflasyon oranının bu tutara da yansıtılması bekleniyor. Bu yönde bir karar verilirse taban aylık, emekli zammı oranında artırılmış olacak. Böylece bütün emeklilerin eline geçecek para aynı oranda zamlanacak. Tahminler, ilk 6 aylık enflasyonun yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammının yüzde 17.5-18.2 seviyesinde olabileceğine işaret ediyor. Zam oranı yüzde 17.5 olursa düşük emekli aylığı ödemesi 23 bin 500 liraya yükselecek.