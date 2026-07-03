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En düşük emekli aylığı 23 bin lirayı aşacak! Taban aylık ne kadar olacak? Gözler TÜİK'te

Milyonların temmuz zammı bugün belli oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıyacak enflasyon zammı yüzde 17.5- 18.2 seviyesinde beklenirken, taban aylığın da aynı oranda artırılması gündemde. Bu durumda emeklilerde en düşük ödeme 23 bin 500 lira seviyesine yükselecek...

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En düşük emekli aylığı 23 bin lirayı aşacak! Taban aylık ne kadar olacak? Gözler TÜİK'te

Milyonlar heyecanla temmuz zammını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün enflasyon rakamlarını açıklamasıyla memurların, kamu işçilerinin, emeklilerin, sosyal destek alanların yeni gelirleri belli olacak.

En düşük emekli aylığı 23 bin lirayı aşacak. (Fotoğraflar AA Arşiv'e aittir.)En düşük emekli aylığı 23 bin lirayı aşacak. (Fotoğraflar AA Arşiv'e aittir.)

Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranları SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak. Buna ilaveten halen ek ödeme dahil 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının da artırılması gündemde.

6 aylık enflasyon oranının bu tutara da yansıtılması bekleniyor. Bu yönde bir karar verilirse taban aylık, emekli zammı oranında artırılmış olacak. Böylece bütün emeklilerin eline geçecek para aynı oranda zamlanacak. Tahminler, ilk 6 aylık enflasyonun yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammının yüzde 17.5-18.2 seviyesinde olabileceğine işaret ediyor. Zam oranı yüzde 17.5 olursa düşük emekli aylığı ödemesi 23 bin 500 liraya yükselecek.

En düşük emekli aylığı 23 bin lirayı aşacak! Taban aylık ne kadar olacak? Gözler TÜİK'te-3

NE KADAR OLABİLİR?

AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'nde ekonomistlerin haziran ayı TÜFE tahminlerinin ortalaması yüzde 1.04 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre bu yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 17.82'yi bulacak. Bu oran taban aylığa yansıtılırsa, emeklilerde en düşük ödeme 23 bin 564 liraya çıkacak. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de haziran enflasyonu yüzde 1.36 olarak tahmin edildi. Bu tahmin tutarsa ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.19 olacak. Taban aylık da bu oranda artış yapılırsa 23 bin 638 lirayı bulacak.

En düşük emekli aylığı 23 bin lirayı aşacak! Taban aylık ne kadar olacak? Gözler TÜİK'te-4

DUL VE YETİME DE YANSIR

Taban aylıkta yapılacak artış dul ve yetimlere de yansıtılacak. Yeni taban aylıktan dul ve yetimlere hisseleri oranında yararlanacak.

Eğer taban aylık 23 bin 500 liraya yükselirse en düşük ödeme, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 15 bin liradan 17 bin 625 liraya, aylık oranı yüzde 50 olanlarda 10 bin liradan 11 bin 750 liraya, aylık oranı yüzde 25 olanlarda 5 bin liradan 5 bin 875 liraya yükselecek.

Temmuz zammının yüzde 18.19 olması halinde de en düşük ödeme ölüm aylığı yüzde 75 olanda 17 bin 729, yüzde 50 olanda 11 bin 819, yüzde 25 olanda 5 bin 910 liraya ulaşacak. Temmuz zammı sonrası ek ödeme dahil aylık tutarı bu tutarların altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak.

Taban aylıkMevcutYüzde 17.5 zamlıYüzde 17.82 zamlıYüzde 18.19 zamlı
Emekli 20.00023.50023.56423.638
Yüzde 75 ölüm aylığı15.000 17.62517.67317.729
Yüzde 50 ölüm aylığı10.00011.750 11.782 11.819
Yüzde 25 ölüm aylığı5.0005.8755.8915.910

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