TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı: Adıyaman'da çekilecek

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ikinci aşamaya geçiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi için' Türkiye genelinde toplam 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli başvuru olarak kabul edilmişti. Proje kapsamında yeni aşama, deprem bölgesi ile başlıyor.

Yüzyılın konut projelerinde ikinci aşama başlıyor. (Fotoğraflar AA Arşiv'e aittir.)

Hak sahibi vatandaşların hangi etaptaki, hangi daireye sahip olacağının belirleneceği konut belirleme kura süreci de hak sahipliği kurasında olduğu gibi yine Adıyaman'da start veriliyor. Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılacağı törenle Adıyaman merkez için konut belirleme kuraları çekilecek.

İhaleler yapıldıkça diğer illerde de kura çekimleri devam edecek. Bu süreçte hak sahibi vatandaşların hangi proje etabında, kaçıncı katta, hangi büyüklükteki daireye sahip olduğu belirlenmiş olacak. Konut belirleme kuralarının ardından süreç vatandaşların satış sözleşmelerini imzalaması ile devam edecek.