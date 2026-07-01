Kıdem tazminatı tavanı için 73 bin TL senaryosu: Resmi tutar memur zammıyla netleşecek

Giyecek yardımı ücret hesaplamasına dâhil. Ancak giyecekler iş yerinde kullanılacaksa tazminat hesaplamasında dikkate alınmıyor. Yol yardımı olarak verilen aylık yol ücreti, otobüs kartı veya araç yardımı ya da servis bedelleri hesaplamaya dâhil ediliyor. İşverenin sağladığı araçla işe gelip giden, iş yerinde yemek yiyen işçi için yemek ve servis ücretinin hesaplanarak brüt ücrete eklenmesi gerekiyor. Evden çalışanlara düzenli olarak verilen elektrik ve internet desteklerinin de giydirilmiş ücrete dahil edilmesi şart.

Ek ödemeler nasıl ekleniyor?

Son bir yıl içinde yapılan ödemelerin toplamı 365'e bölünerek, 1 güne düşen miktar belirleniyor. Bu tutar da 30 ile çarpılarak kıdem tazminatı hesabına dahil ediliyor. Yargıtay kararlarına göre, yıl içinde ücrete zam yapılmışsa, hesaplamalarda son yapılan ödemenin dikkate alınması gerekiyor. Tam yılı aşan süreler hesaba katılır mı?

Bir tam yılı aşan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor.