Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı kalktı! Karar sonrası BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı
Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul'da 2 Mart-26 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanan açığa satış yasağı kararını kaldırdı. Kararın ardından BIST 100 endeksi güne yüzde 0,33 yükselişle 14.321,44 puandan başladı.
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- Borsa İstanbul'da açığa satış yasağının kalkmasıyla birlikte pay piyasasında emir/işlem oranı 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yeniden 5/1 olarak uygulanacak.
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Mart-26 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanan tedbirler sona erdi.
- BIST 100 endeksi güne yüzde 0,33 yükselişle 14.321,44 puandan başladı.
- Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlikler küresel piyasalarda karışık seyir ve yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor.
- Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 0,45 ile bilişim oldu.
Borsa İstanbul'da açığa satış yasağının kalkmasıyla birlikte pay piyasasında emir/işlem oranının bugünden itibaren yeniden 5/1 olarak uygulanmasına karar verildi.
TEDBİR KARARI SONA ERDİ
Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2 Mart-26 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanan tedbirlerin sona ermesiyle birlikte, Pay Piyasası'nda emir/işlem oranının 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yeniden 5/1 olarak uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
SPK, 2 Mart'ta pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar vermişti.
BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 yükselişle 14.321,44 puandan başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kazanarak 14.274,02 puandan tamamladı.
Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 47,43 puan ve yüzde 0,33 artışla 14.321,44 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 0,45 ile bilişim oldu. Küresel piyasalar, Orta Doğu'ya ilişkin haber akışlarından kaynaklı jeopolitik belirsizliklerle haftaya karışık bir seyirle başladı.
ORTA DOĞU'DA YÜKSEK TANSİYON
Orta Doğu'da tansiyonun tekrar yükselmesi ise hafta başında küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Hafta sonu tarafların düzenlediği karşılıklı saldırıların ardından İran ve ABD'nin saldırıları durdurma ve görüşmeleri yeniden başlatma konusunda anlaşması piyasalarda karar alma süreçlerini zorlaştırırken, bu durum yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına yol açıyor.
Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi ve tüketici güven endeksi, ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.