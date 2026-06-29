Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı kalktı! Karar sonrası BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Borsa İstanbul'da açığa satış yasağının kalkmasıyla birlikte pay piyasasında emir/işlem oranı 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yeniden 5/1 olarak uygulanacak.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Mart-26 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanan tedbirler sona erdi.

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,33 yükselişle 14.321,44 puandan başladı.

Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlikler küresel piyasalarda karışık seyir ve yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 0,45 ile bilişim oldu.

Borsa İstanbul'da açığa satış yasağının kalkmasıyla birlikte pay piyasasında emir/işlem oranının bugünden itibaren yeniden 5/1 olarak uygulanmasına karar verildi. TEDBİR KARARI SONA ERDİ Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2 Mart-26 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanan tedbirlerin sona ermesiyle birlikte, Pay Piyasası'nda emir/işlem oranının 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yeniden 5/1 olarak uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. SPK, 2 Mart'ta pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar vermişti.

Borsa İstanbul (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir) BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI



Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 yükselişle 14.321,44 puandan başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kazanarak 14.274,02 puandan tamamladı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 47,43 puan ve yüzde 0,33 artışla 14.321,44 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 0,45 ile bilişim oldu. Küresel piyasalar, Orta Doğu'ya ilişkin haber akışlarından kaynaklı jeopolitik belirsizliklerle haftaya karışık bir seyirle başladı.