Borsa İstanbul yeni veri merkezini bugün devreye alıyor

KALİTE ARTACAK

Kurulan bu güçlü altyapının, doğrudan piyasa parametrelerine yansıması öngörülüyor. Yüksek kapasitenin işlem hacimlerini hızlandırarak olumlu yönde etkilemesi, sisteme entegre olan katılımcı artışıyla piyasa likiditesine doğrudan katkı sağlanması, düşük gecikme süresi ve erişim güvenliği ile genel piyasa kalitesinin daha da yükseltilmesi bekleniyor.

Borsa İstanbul'da bulunan Birincil Veri Merkezi deprem seviyel erine (1,2,3,4) uyumlu deprem kiti ile donatılmış kabinetlere, 7/24 güvenli giriş ve görüntüleme sistemine, Tier 3+ uyumlu kablolama yedekliliğine, tamamı yedekli enerji sistemlerine, tamamı yedekli hava soğutma sistemlerine (Türkiye'de ilk kez kullanılan tam zamanlı devrede kalan Free-Cooling cihazlar) sahip bulunuyor.

Merkezde Borsa İstanbul işlem/veri yayın sistemlerine doğrudan bağlanan 1GB/10 GB'lık network bağlantıları yer alıyor.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Ekonomi