1 Temmuz piyasalarda gün sonu: BIST 100 endeksi ve altında durum ne?

Gün sonu verilerinde ise hem Borsa İstanbul hem de altın fiyatları dikkat çekti.

Gün içinde en düşük 14.031,72 puanı, en yüksek 14.395,02 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,62 değer kazanarak 14.350,60 puandan tamamladı. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 228,77 puan artarak 14.350,60 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,37 puan ve yüzde 0,08 azalışla 14.110,46 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.031,72 puanı, en yüksek 14.395,02 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,62 değer kazanarak 14.350,60 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 321,25 puan ve yüzde 1,97 artışla 16.660,77 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 5,41, mali endeks yüzde 1,09, sanayi endeksi yüzde 0,79 ve hizmetler endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 59'u prim yaptı, 36'sı geriledi, 5'i yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.