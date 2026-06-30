Borsa İstanbul'da halka arz rekoru! 5 şirket bu hafta talep toplamaya başlayacak

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Bu hafta borsada Orzaks İlaç, Ekim Turizm, Soho Giyim, İsvea Seramik ve Golda Gıda toplam 12.2 milyar liralık halka arz gerçekleştirecek.

Halka arzlardan elde edilecek 9.4 milyar lira şirketlerin kasasına girecek ve yatırımlar için kullanılacak.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alan 5 şirketin halka arzları, finansman maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Borsa İstanbul'da, ABD-İran gerilimi nedeniyle uygulanan açığa satış tedbiri kaldırıldı.

Halka arz endeksi, BIST 100 Endeksi'nden daha yüksek bir getiri sağlayarak yatırımcı ilgisini artırıyor.

Kurumsallaşmanın yanı sıra finansman maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle halka arzlara ilgi hem yatırımcı hem de şirket bazında son sürat devam ediyor. Sabah'tan Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alan 5 şirketin bu hafta gerçekleştireceği halka arz ile bir rekora imza atılacak. Orzaks İlaç, Ekim Turizm, Soho Giyim ve Enerji, İsvea Seramik ve Golda Gıda'nın toplam 12 milyar 229 milyon lira büyüklüğündeki halka arz süreci dün başladı. Hafta boyu her gün talep toplanacak halka arzlarda ortak talep toplanacak tek gün 1 Temmuz olacak.

Bu hafta borsada Orzaks İlaç, Ekim Turizm, Soho Giyim, İsvea Seramik ve Golda Gıda toplam 12.2 milyar liralık halka arz gerçekleştirecek. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

9.4 MİLYARI KASAYA GİRECEK



Halka arz büyüklüğünde bir haftadaki en yüksek rakama ulaşırken, halka açılacak 5 şirkete toplam 61 milyar 286 milyon lira piyasa değeri biçildi. Satılacak toplam hisse sayısı 469 milyon adet olacak. 12.2 milyar lira büyüklüğündeki halka arzların 2.8 milyarlık kısmı ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Halka arzlardan elde edilecek gelirin 9.4 milyar lirası şirketlerin kasasına girecek.





Başka bir ifade ile toplamda halka arz edilen tutarın 7 katı talep oldu.





ENDEKSİN 4 KATI GETİRİ



Halka arzlara şirketlerin yanı sıra yatırımcıların da ilgisinin artmasında, yeni açılan hisselerin gösterdiği performans etkili oluyor. Borsada endeksin yüzde 53.5 yükseldiği son bir yılda, halka arz endeksindeki yükseliş yüzde 211'e ulaştı. Yıl başından bu yana ise



5 ŞİRKET 12. 2 MİLYARLIK HİSSE SATACAK Şirket Hisse sayısı (Bin adet) Fiyat (TL) Arz büyüklüğü (Milyon TL) Ortak satışı (Milyon TL) Şirket değeri (Milyon TL) Halka arz oranı (%) Talep tarihi Orzak 52.500 69 3.622 1.449 23.356 15.51 29-30 Haz./1 Temmuz Ekim Turizm 162.000 30.26 4.902 908 25.176 19.47 1-2-3 Temmuz Soho Giyim 100.000 15 1.500 - 4.601 32.59 30 Haziran-1 Temmuz İsvea Seramik 67.000 20.90 1.400 146 5.852 23.92 1-2- 3 Temmuz Golda Gıda 87.500 9.20 805 345 2.300 34.99 1-2 Temmuz Halka arz büyüklüğünde bir haftadaki en yüksek rakama ulaşırken, halka açılacak 5 şirkete toplam 61 milyar 286 milyon lira piyasa değeri biçildi. Satılacak toplam hisse sayısı 469 milyon adet olacak. 12.2 milyar lira büyüklüğündeki halka arzların 2.8 milyarlık kısmı ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Halka arzlardan elde edilecek gelirin 9.4 milyar lirası şirketlerin kasasına girecek. Merkez Bankası 'nın enflasyonla mücadele programı kapsamında uyguladığı para politikası şirketlerin borsaya ilgisini bu yıl artırdı. 2026'da şu ana kadar 16 şirket halka arz gerçekleştirdi. Söz konusu halka arzların büyüklüğü 26.1 milyar lira olurken, gelen talep ise 180.7 milyara ulaştı.Başka bir ifade ile toplamda halka arz edilen tutarın 7 katı talep oldu.Halka arzlara şirketlerin yanı sıra yatırımcıların da ilgisinin artmasında, yeni açılan hisselerin gösterdiği performans etkili oluyor. Borsada endeksin yüzde 53.5 yükseldiği son bir yılda, halka arz endeksindeki yükseliş yüzde 211'e ulaştı. Yıl başından bu yana ise BIST 100 Endeksi yüzde 26.7 yükselirken, halka arz endeksinin getirisi yüzde 139 oldu. Endeksin yüzde 1.465 yükseldiği 2018 sonundan bu yana ise halka arz endeksindeki artış 286 kata ulaştı.