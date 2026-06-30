Emeklilerin banka promosyonuna temmuz zammı! Fırsatlar 90 bin TL'yi buldu: SGK ile yeni protokol masada
Emeklilere banka promosyonları 40 bin liraya kadar çıkarken, faizsiz kredi ve nakit avans gibi imkanlarla toplam avantaj 90 bin lirayı buldu. Temmuzda artacak maaşlarla birlikte promosyonda da yeni bir hareket gündemde. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla promosyon protokolünü yenilemesi bekleniyor.
Hızlı Özet Göster
- Emeklilerin maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam, banka promosyonlarına da yansıyacak.
- Bankalar, artan maaşlar nedeniyle promosyon kampanyalarını yeniden gözden geçirecek.
- Temmuz zammı sonrası bazı dul ve yetimler bir üst maaş dilimine geçerek daha yüksek promosyon alabilecek.
- Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla promosyon protokolünü yenilemesi bekleniyor.
- Promosyon imzası atmadan önce kampanyaların şartlarının detaylıca okunması önemli.
Yaklaşık 17 milyon emekli, dul ve yetimin yararlandığı banka promosyonunda yeni hareketlilik gündemde. 3 yıllık dönem için maaşın yatırıldığı banka tarafından verilen promosyonda milyonların kazancının temmuz ayından itibaren büyümesi bekleniyor.
KAMPANYALARA MAAŞ AYARI
Temmuz ayında aylıklara yansıtılacak zam, promosyonlara da yansıyacak. Emeklilerin temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 18, memurlarda yüzde 14 seviyesinde beklenirken, bankalar artan maaşlar nedeniyle promosyon kampanyalarını yeniden gözden geçirecek. Halen bankalar emeklilere, dul ve yetimlere 4 maaş dilimine göre promosyon veriyor. En düşük emekli aylığı ödemesi 20 bin lira olduğu için, bütün emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyonu alıyor. Emeklilere, dul ve yetimlere 40 bin liraya varan promosyon imkanı sunulurken, toplam avantaj faizsiz kredi ve nakit avans gibi fırsatlarla 90 bin liraya kadar çıkıyor. Temmuz ayından itibaren başlatılacak yeni kampanyalarla sunulan promosyon fırsatlarının büyümesi, daha yüksek tutarlara ulaşılması bekleniyor.
DUL VE YETİME DİLİM ARTIŞI
Ayrıca temmuz zammı nedeniyle bazı dul ve yetimler bir üst maaş dilimine geçecek. Bu da yararlanabilecekleri promosyon tutarını yükseltecek. Örneğin; şu anda 19 bin lira ölüm aylığı alan bir kişi, 15 bin-19 bin 999 lira arasındaki maaş dilimi için belirlenen promosyonu alıyor. En az 10 bin lira veriliyor. Bu kişinin ölüm aylığı temmuzda 20 bin lirayı aşacak. Bu kişi de en üst dilim için belirlenen promosyondan yararlanabilecek. Bu da en az 12 bin lira olurken, seçilen bankaya göre daha da artacak.
YENİ PROTOKOL GELEBİLİR
Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla promosyon protokolünü yenilemesi bekleniyor. Eğer bu yenileme yapılırsa hem maaş dilimleri hem de bunlara göre ödenecek asgari promosyon tutarı güncellenecek.
Taban promosyon tutarındaki yapılacak artış, en yüksek promosyon tutarlarına da etki edecek. Emeklilerin promosyon kazancı büyürken, bankasına başvuranlar bu artıştan yararlanabilecek.
BANKA TERCİHİ YAPARKEN DİKKAT!
Promosyon imzasını atmadan önce kampanyaların şartlarının detaylıca okunarak karar verilmesi önemli. İstediğiniz ödemeyi almak için pek çok şartla karşılaşabilirsiniz. Bazı bankalar şartsız olarak yüksek promosyon ödemesi yapıyor. Bazıları da ilk kez bankasına gelenlere ödemeyi yükseltiyor. Emekli yakınını getirenlere ilave ödeme yapanlar da var. Ancak bu kampanyalarda bazen toplam tutar üzerinden tanıtım yapılabiliyor. Bunlara dikkat edin. Sonradan üzülmemek için şartları yerine getirip getiremeyeceğinize göre tercihinizi yapın.