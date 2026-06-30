Emeklilerin banka promosyonuna temmuz zammı! Fırsatlar 90 bin TL'yi buldu: SGK ile yeni protokol masada

Emeklilerin maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam, banka promosyonlarına da yansıyacak. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.) KAMPANYALARA MAAŞ AYARI Temmuz ayında aylıklara yansıtılacak zam, promosyonlara da yansıyacak. Emeklilerin temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 18, memurlarda yüzde 14 seviyesinde beklenirken, bankalar artan maaşlar nedeniyle promosyon kampanyalarını yeniden gözden geçirecek. Halen bankalar emeklilere, dul ve yetimlere 4 maaş dilimine göre promosyon veriyor. En düşük emekli aylığı ödemesi 20 bin lira olduğu için, bütün emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyonu alıyor. Emeklilere, dul ve yetimlere 40 bin liraya varan promosyon imkanı sunulurken, toplam avantaj faizsiz kredi ve nakit avans gibi fırsatlarla 90 bin liraya kadar çıkıyor. Temmuz ayından itibaren başlatılacak yeni kampanyalarla sunulan promosyon fırsatlarının büyümesi, daha yüksek tutarlara ulaşılması bekleniyor.





DUL VE YETİME DİLİM ARTIŞI



Ayrıca temmuz zammı nedeniyle bazı dul ve yetimler bir üst maaş dilimine geçecek. Bu da yararlanabilecekleri promosyon tutarını yükseltecek. Örneğin; şu anda 19 bin lira ölüm aylığı alan bir kişi, 15 bin-19 bin 999 lira arasındaki maaş dilimi için belirlenen promosyonu alıyor. En az 10 bin lira veriliyor. Bu kişinin ölüm aylığı temmuzda 20 bin lirayı aşacak. Bu kişi de en üst dilim için belirlenen promosyondan yararlanabilecek. Bu da en az 12 bin lira olurken, seçilen bankaya göre daha da artacak.