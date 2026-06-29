Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı: 165 bin 473 kişiye hizmet verildi 889 uçuş gerçekleşti

TARİHİ BİR YOĞUNLUK Havalimanından yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran'da okulların kapanmasıyla başlayan yaz tatili hareketliliği, ISG'de tarihi bir yoğunluğu beraberinde getirdi.

İstanbul Sabiha Gökçen yolcu rekoru kırdı. (Haberin fotoğrafları DHA ve İHA'ya aittir)

Buna göre, Türkiye ve Avrupa'nın en yoğun havacılık merkezlerinden olan ISG, dün yolcu trafiğinde tüm zamanların en yüksek günlük performansına ulaştı.

Havalimanında gün boyunca toplam 889 uçuş gerçekleştirilirken, 165 bin 473 yolcuya hizmet verildi.

Okul tatilinin başlamasıyla iç ve dış hatlarda artan seyahat talebi, hafta sonu boyunca havalimanı operasyonlarına yansıdı.