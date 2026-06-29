Taşınmaz satışlarında yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor: İşte 5 soruda Güvenli Ödeme Sistemi

Uygulama 1 Ekim'den itibaren zorunlu olacak ve hem gerçek hem de tüzel kişilerin taşınmaz alım-satım işlemlerini kapsayacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi'nin başlangıç tarihi, teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması için 1 Temmuz'dan 1 Ekim'e ertelendi. (Görsel AA'ya aittir.)

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİYLE DOLANDIRICILIK RİSKİNİN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Ticaret Bakanlığı tarafından taşınmaz ticaretine yönelik geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi, satış bedelinin güvenli ve eş zamanlı el değiştirmesini sağlayarak alım-satım süreçlerinde dolandırıcılık risklerini azaltmayı amaçlıyor.

Bakanlık tarafından hayata geçirilen uygulama, alıcı ve satıcının hırsızlık, sahtecilik ve dolandırıcılık gibi risklerle karşı karşıya kalmasının önüne geçmeyi hedeflerken, para transferlerinin kontrollü ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Sistem, taşınmaz alım-satımında yüksek tutarlı nakit taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırarak dolandırıcılık ve hırsızlık risklerini azaltmayı hedefliyor. (Görsel AA'ya aittir.)

UYGULAMANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ ERTELENDİ

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan düzenleme kapsamında sistemin 1 Temmuz itibarıyla zorunlu olarak uygulanması planlanıyordu.

Ancak Ticaret Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile ilgili kurumların yürüttüğü teknik entegrasyon çalışmalarının tamamlanabilmesi amacıyla uygulamanın başlangıç tarihini 1 Ekim'e erteledi.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Taşınmaz ticaretinde şeffaflığın artırılması amacıyla geliştirilen sistemle ilgili en çok merak edilen sorular ve yanıtları şöyle:

1- Güvenli Ödeme Sistemi nedir?

Taşınmaz satışlarında, satış bedelinin güvenli ve eş zamanlı şekilde el değiştirmesini sağlamak amacıyla oluşturulan bir ödeme altyapısıdır. Sistem sayesinde, alıcının ödediği para, taşınmazın tapuda devri tamamlanmadan satıcının hesabına geçemeyecek. Böylelikle taşınmaz mülkiyeti ile satış bedeli eş zamanlı el değiştirecek.

2- Sistem hangi soruna çözüm getiriyor?

Türkiye'de taşınmaz satışlarında bedel, satıcıya çoğunlukla elden ödeniyor. Bu durum da alıcı ve satıcı taraflar açısından bazen ödememe ihtilaflarına yol açabildiği gibi işlemlerde güvensizlik oluşturabiliyor. Ayrıca tarafların yüksek meblağda nakit taşımasına neden olduğu için paranın çalınması gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Sistem, bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla oluşturuldu.

3- Sistem nasıl çalışacak?

Belirlenmiş bankalarda hesap açılarak satış bedeli buralarda bloke edilecek. Vatandaşlar, kendilerine verilen referans numarasıyla e-Devlet üzerinden başvuru yaparak tapu dairesinde işlemlerini başlatacak. İşlemler tamamlandıktan sonra tapu dairesinin onayıyla ödeme satıcının hesabına aktarılacak. Satışta olumsuz bir durum yaşanırsa para güvenli şekilde ödeme hesabında kalacak ve işlem gerçekleşmezse ilgili tarafa iade edilecek. Sistem üzerinden yapılan her işlemde kullanım bedeli alınacak. Kullanım bedeli, satıcıya aktarılan taşınmaz satış bedelinden mahsup edilecek.

4- Sistemin kullanımı zorunlu mu olacak, kimleri kapsayacak?

Ticaret Bakanlığına verilen yetki kapsamında, Güvenli Ödeme Sistemi'nin devreye alınması 3 ay ertelendi ve uygulamanın 1 Ekim'den itibaren zorunlu hale gelmesine karar verildi.

Sistem taşınmazın mülkiyetini devreden gayrimenkul sahibi (satıcı) ile bu taşınmazı satın alan alıcıyı kapsayacak. Uygulama yalnızca gerçek kişilere değil, tüzel kişiler (şirketler ve benzeri) tarafından yapılan taşınmaz alım-satım işlemlerini de içerecek.

5- Emlakçılar sürece dahil mi?

Güvenli ödeme süreci bankalar ve tapu işlemleri üzerinden yürütülecek. Emlakçılar ise bu süreçte aracı ve yönlendirici konumunda yer alacak. Bu kapsamda emlakçılar, alıcı ve satıcıyı bir araya getirecek, referans numarası ve sistem kullanımı konusunda yardımcı olabilecek, tarafları tapu ve ödeme adımlarına hazırlayabilecek.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi