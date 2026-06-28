Karbonunu azaltan 20 işletmeye devletten 18 milyon liralık destek

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji ve Karbon Azaltımı Destek Programı kapsamında enerji verimliliğini artıran işletmelere 18 milyon 61 bin 775 liraya kadar hibe desteği verecek.

Program kapsamında sanayi sektöründen 10, ticari binalar ve hizmet sektöründen 10 olmak üzere toplam 20 işletme desteklenecek.

Türkiye'nin 2026 yılında ev sahipliği yapacağı COP31 nedeniyle karbon emisyon yoğunluğu kriteri önceliklendirilecek.

Destekten yararlanan işletmelere başvuru yılındaki enerji giderlerinin yüzde 30'u nakdi hibe olarak ödenecek.

Başvurular e-Devlet entegrasyonuyla çalışan Enerji Verimliliği Destek Yönetim Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Bu yıl COP31'e ev sahipliği yapacak olan Türkiye, enerjisini verimli kullanan, karbon emisyonunu azaltan işletmelere hibe desteği verecek. Enerji ve Karbon Azaltımı (EKA) Destek Programı kapsamında destek üst limiti 18 milyon 61 bin 775 lira olarak belirlendi. Destekten yararlanmak isteyen işletmeler başvurularını, e-Devlet entegrasyonuyla çalışan Enerji Verimliliği Destek Yönetim Sistemi (EVDES) üzerinden yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle yıllardır sürdürdüğü EKA Programı'nda destek limitlerini artırdı.

Bu yıl COP31'e ev sahipliği yapacak olan Türkiye, enerjisini verimli kullanan, karbon emisyonunu azaltan işletmelere hibe desteği verecek. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) TİCARİ BİNALAR DA KAPSAMDA EKA Destek Programı ile sanayi tesisleri, ticari binalar ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin enerji yoğunluğunu, spesifik enerji tüketimini veya karbon emisyon yoğunluğunu azaltmaları teşvik edilecek.

Programla enerji verimliliğinin artırılması, işletmelerin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, uluslararası rekabet gücünün desteklenmesi ve düşük karbonlu ekonomiye geçişin hızlandırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 2026 yılına özel olarak karbon emisyon yoğunluğu kriteri önceliklendirilecek.