Enerji verimliliği ve karbon azaltımına 18 milyon TL’ye kadar hibe desteği

Fotoğraf AA'dan alınmıştır. EKA Destek Programı'ndan hangi işletmeler yararlanacak? Başvurular arasından karbon emisyonunu en fazla azaltan işletmeler destekten yararlanacak. Sanayi sektöründe ilk 10, ticari binalar ve hizmet sektöründe ise ilk 10 işletme olmak üzere toplam 20 işletmeye hibe verilecek. Belirlenen performans kriterlerini karşılayan işletmelere, başvuru yapılan yıldaki enerji giderlerinin yüzde 30'u nakdi hibe olarak ödenecek.

Fotoğraf AA'dan alınmıştır. EKA Destek Programı'nda üst limit ne kadar? EKA Destek Programı kapsamında 2026 yılı için destek üst limiti 18 milyon 61 bin 775 lira olarak belirlendi. Destek tutarı her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenecek.

Fotoğraf AA'dan alınmıştır. İşletmeler başvurularını, e-Devlet entegrasyonuyla çalışan Enerji Verimliliği Destek Yönetim Sistemi (EVDES) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Teknik değerlendirme ve doğrulama süreçlerinin ardından performans kriterlerini sağlayan işletmeler bütçe imkanları doğrultusunda desteklenecek.