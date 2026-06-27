MASAK’tan yeni düzenleme: Yabancılara NFC pasaportla uzaktan kimlik tespiti yapılacak

Pasaportla kimlik tespiti yapılan kişinin sonradan Türk vatandaşlığını kazandığının veya Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında vergi mükellefi olduğunun anlaşılması halinde, kimlik kartı örneği veya vergi kimlik numarası elektronik ortamda alınarak müşteri bilgileriyle ilişkilendirilecek.

Müşteri kabulüne başlanmasından itibaren bir ay içinde alınan tedbirler ile hazırlanan prosedür ve rehberler hakkında MASAK'a bildirim yapılacak.

Yükümlüler, riskli olarak belirledikleri ülkelerin vatandaşlarını pasaportla uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle müşteri olarak kabul edemeyecek.

Müşteri adına açılan hesaba sadece kişinin yurt dışında kendi adına açılmış banka hesaplarından para gönderilebilecek ve yurt dışına transfer aynı şekilde kişinin kendi hesaplarına yapılabilecek.

PARA TRANSFERİNE YENİ KURALLAR

Kimlik bilgilerinin doğrulanması amacıyla müşterinin kimlik bilgileriyle uyumlu yurt içi veya yurt dışındaki bir banka hesabından ya da banka veya kredi kartından para transferi yapılması zorunlu olacak.

Müşteri adına açılan hesaba yalnızca kişinin yurt dışında kendi adına açılmış banka hesaplarından para gönderilebilecek. Açılan hesaptan yurt dışına para transferi ise sadece yine aynı kişi adına açılmış banka hesaplarına yapılabilecek.

İSTATİSTİKİ VERİLER MASAK'A BİLDİRİLECEK

Müşteri kabul edilen kişilere ilişkin istatistiki bilgiler takvim yılı esas alınarak her üç aylık dönemin son ayında MASAK'a gönderilecek.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Ekonomi