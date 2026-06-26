BİLGİSAYARIN KALBİ

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, geleceğin dünyasını şekillendirecek kuantum teknolojileri alanında 2021 yılından bu yana çalışmalar yürüttüklerini, bu alanda stratejik bir adım daha attıklarını belirtti. Akyol, "Proje kapsamında geliştireceğimiz süper iletken işlemci birimlerinin üretimlerini, yatırımlarına tüm hızıyla devam ettiğimiz Türkiye'nin ilk süper iletken üretim evinde gerçekleştireceğiz. Eş zamanlı olarak, kuantum çip üretim evini ASELSAN'da hayata geçirecek yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Proje ile kuantum bilgisayarların kalbi sayılan kuantum işlemci birimini yerli ve milli olarak tasarlayıp üretecek, geleceğin teknolojilerinde dışa bağımlılığımızı azaltacak ve ülkemize öncü bir Ar-Ge altyapısı kazandıracağız" dedi. Yerli ve milli kuantum işlemci birimi projesinde Sabancı, Koç Üniversitesi ve TÜBİTAK UME de yer alıyor.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Ekonomi