Kuyumcularda yapay taş satışına yeni düzenleme: Etiketlerde 'sentetik' ibaresi zorunlu oldu
Ticaret Bakanlığı, kuyum ticaretinde tüketici mağduriyetlerini engellemek için yeni kurallar getirdi. Artık işletmeler, yapay kıymetli taşların etiketinde, ‘sentetik’, ‘laboratuvar üretimi’ gibi ibareler kullanacak.
Ticaret Bakanlığı, olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların kuyumcularda satışına ilişkin yeni kurallar getirdi.
Buna göre, kuyum işletmeleri, laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taş ürünlerini 'sentetik', 'laboratuvar üretimi', 'yapay üretim' veya Bakanlıkça uygun görülen benzer ibarelerden en az birine etiket, ürün sertifikası, fatura, internet sayfası, reklam ve tanıtım materyallerinde tüketicinin kolaylıkla görebileceği şekilde açıkça yer vermeden satışa sunamayacak.
Bu ürünler ile doğal kıymetli taşlar, tüketiciyi yanıltmayacak şekilde vitrinlerde ve satış alanlarında ayrı bölümlerde, internet ortamında ayrı kategorilerde satılacak.
OLUMLU KARŞILANDI
Sektör, Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyi olumlu karşılarken, Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, yeni kurala uymayan kuyum işletmelerine cezai yaptırım uygulanacağını söyledi.