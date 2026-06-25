Dul ve yetimler için aylık rehberi: Eşten maaş için 900 gün prim yeter
Bir sigortalı vefat ettiğinde eş ve çocukları için ölüm aylığı devreye alınıyor. Burada en az 900 ya da 1800 gün prim gerekiyor. Kimi hallerde bu süreler de aranmıyor. İşte detayları...
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- Türkiye'de vefat eden sigortalının eşi ve çocuklarına ölüm aylığı bağlanması için Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sigortalılarında en az 1800 gün, SSK sigortalılarında ise en az 5 yıl sigortalılık ve 900 gün prim şartı aranıyor.
- İş kazası sonucu vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına gelir bağlanırken herhangi bir prim gün şartı aranmıyor.
- Ölen sigortalının eşine emekli aylığının yüzde 50'si, aylık bağlanmış çocuğu yoksa ve çalışmıyorsa yüzde 75'i oranında dul aylığı bağlanıyor.
- Emekli Sandığı ve Bağ-Kur sigortalılarının hak sahipleri eksik prim günlerini borçlanma ile tamamlayabilirken SSK sigortalılarının hak sahiplerinin böyle bir imkanı bulunmuyor.
- Yeterli prim ve sigorta süresi bulunmayan vefat eden sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı yerine ödenen primler toplu olarak iade ediliyor.
Bir sigortalı vefat ettiğinde, geride kalan eşine ve çocuklarına ölüm aylığı bağlanıyor. Ancak burada belli şartlar bulunuyor. Özellikle vefat eden sigortalının kanunda aranan asgari prim gün sayısına ve sigortalılık süresine sahip olması gerekiyor. İşte ölüm aylığı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
İŞ KAZASINDA FARKLI
Ölüm aylığı için hangi şartlar aranıyor?
Bağ-Kur (4/b) ve Emekli Sandığı (4/c) statüsünde en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartı aranıyor. SSK (4/a) sigortalıları için ise, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıl sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor. Ancak iş kazası sonucu vefat edenlerin eş ve çocuklarına gelir bağlanırken prim gün şartı aranmıyor.
TAMAMLAMA İMKANI
Eksik prim için borçlanma yapılabilir mi?
Emekli Sandığı ve Bağ-Kur sigortalılarının hak sahipleri, eksik prim günlerini tamamlamak için hizmet borçlanması yapabiliyor. Askerlik, doğum gibi borçlanma hakkı olanların hak sahipleri, eksik günleri borçlanma ile tamamlayabiliyor. SSK'lıların hak sahiplerinin ise eksik günleri borçlanma ile tamamlama imkanı yok.
İhya imkanı var mı?
Vefat eden Bağ-Kur'luların hak sahipleri, eksik prim günlerini tamamlamak için varsa dondurulmuş hizmet sürelerini ihya edebiliyor. Ancak kısmi ihya hakkı bulunmuyor. İhya yapmak isteyenlerin dondurulmuş hizmet sürelerinin tamamı için ödeme yapması gerekiyor.
YÜZDE 50 YA DA YÜZDE 75
Aylık oranı nasıl belirleniyor?
Ölen sigortalının eşine emekli aylığının yüzde 50'si oranında dul aylığı bağlanıyor. Aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise bir işte çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde yüzde 75'i bağlanıyor. Çocukların her birine yüzde 25 oranında pay veriliyor. Kız çocukları herhangi bir işte çalışmadıkları veya kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı almadıkları takdirde, yaşları ne olursa olsun evli olmadıkları sürece yetim aylığı alıyor. Erkek çocuklara ise 18 yaşına kadar yetim aylığı ödeniyor. Bu yaş, lise ve dengi öğrenim görenlerde 20'ye, yükseköğrenim görenlerde ise 25'e kadar çıkıyor.
AYLIK YOKSA TOPLU ÖDEME VAR
Vefat eden sigortalıların yeterli primi ve sigorta süresi bulunmuyorsa, hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamıyor.
Bu durumda prim iadesi imkanı devreye giriyor. Şartlar sağlanmadığı için ölüm aylığı alamayan hak sahipleri, başvuru yapıp prim tutarlarını toplu olarak iade alabiliyor.
Örneğin; SSK'lı bir kişi vefat ettiğinde 880 prim günü bulunuyorsa bu kişinin hak sahibine ölüm aylığı bağlanamıyor. Ancak söz konusu 880 gün için ödenen primler topluca alınabiliyor.