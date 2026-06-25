Dul ve yetimler için aylık rehberi: Eşten maaş için 900 gün prim yeter

Yeterli prim ve sigorta süresi bulunmayan vefat eden sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı yerine ödenen primler toplu olarak iade ediliyor.

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur sigortalılarının hak sahipleri eksik prim günlerini borçlanma ile tamamlayabilirken SSK sigortalılarının hak sahiplerinin böyle bir imkanı bulunmuyor.

İş kazası sonucu vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına gelir bağlanırken herhangi bir prim gün şartı aranmıyor.

Türkiye'de vefat eden sigortalının eşi ve çocuklarına ölüm aylığı bağlanması için Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sigortalılarında en az 1800 gün, SSK sigortalılarında ise en az 5 yıl sigortalılık ve 900 gün prim şartı aranıyor.

Bir sigortalı vefat ettiğinde, geride kalan eşine ve çocuklarına ölüm aylığı bağlanıyor. Ancak burada belli şartlar bulunuyor. Özellikle vefat eden sigortalının kanunda aranan asgari prim gün sayısına ve sigortalılık süresine sahip olması gerekiyor. İşte ölüm aylığı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

İŞ KAZASINDA FARKLI

Ölüm aylığı için hangi şartlar aranıyor?



Bağ-Kur (4/b) ve Emekli Sandığı (4/c) statüsünde en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartı aranıyor. SSK (4/a) sigortalıları için ise, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıl sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor. Ancak iş kazası sonucu vefat edenlerin eş ve çocuklarına gelir bağlanırken prim gün şartı aranmıyor.