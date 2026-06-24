Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım kaç TL?
Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. Küresel gelişmeler ve döviz kurlarındaki değişimlerin etkisiyle değerli metallerde fiyatlar yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve gümüş başta olmak üzere yatırım araçlarının güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. İşte 24 Haziran 2026 piyasalarda son durum ve anlık fiyatlar...
Hızlı Özet Göster
- 24 Haziran 2026 tarihinde gram altın alış fiyatı 6.108,82 TL, satış fiyatı 6.195,51 TL olarak belirlendi.
- Has altın alış fiyatı 6.139,56 TL, satış fiyatı 6.177,03 TL seviyesinde işlem görüyor.
- Ons altın alış fiyatı 4.075,8 dolar, satış fiyatı 4.076,3 dolar olarak açıklandı.
- Çeyrek altın alış fiyatı 10.026 TL, satış fiyatı 10.117 TL seviyesinde bulunuyor.
- Gümüş ons alış fiyatı 61,55 dolar, satış fiyatı 61,59 dolar olarak kaydedildi.
Altın ve değerli metal piyasalarında yeni günün ilk rakamları netleşti. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın türleri ile gümüş, platin ve paladyumda güncel fiyatlar belli olurken piyasaların yönüne ilişkin beklentiler de yakından izleniyor. Gram altından çeyrek altına, Ata altından gümüşe kadar birçok üründe son alış ve satış seviyeleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. İşte piyasalarda öne çıkan güncel fiyatlar...
24 HAZİRAN 2026 ALTIN FİYATLARI
HAS ALTIN
Alış: 6.139,56
Satış: 6.177,03
ONS
Alış: 4.075,8
Satış: 4.076,3
USD/KG
Alış: 131.590
Satış: 132.190
EUR/KG
Alış: 115.690
Satış: 116.460
22 AYAR
Alış: 5.585,00
Satış: 5.848,18
GRAM ALTIN
Alış: 6.108,82
Satış: 6.195,51
ALTIN GÜMÜŞ
Alış: 62,40
Satış: 67,91
YENİ ÇEYREK
Alış: 10.026
Satış: 10.117
ESKİ ÇEYREK
Alış: 9.995
Satış: 10.092
YENİ YARIM
Alış: 20.033
Satış: 20.209
ESKİ YARIM
Alış: 19.923
Satış: 20.116
YENİ TAM
Alış: 39.938
Satış: 40.294
ESKİ TAM
Alış: 39.815
Satış: 40.170
YENİ ATA
Alış: 41.012
Satış: 41.375
ESKİ ATA
Alış: 40.981
Satış: 41.313
YENİ ATA5
Alış: 204.139
Satış: 206.670
ESKİ ATA5
Alış: 203.832
Satış: 205.743
YENİ GREMSE
Alış: 99.460
Satış: 100.735
ESKİ GREMSE
Alış: 99.276
Satış: 100.302
14 AYAR
Alış: 3.348,15
Satış: 4.515,07
GÜMÜŞ TL
Alış: 90,352
Satış: 98,048
GÜMÜŞ ONS
Alış: 61,55
Satış: 61,59
GÜMÜŞ USD
Alış: 1.946,70
Satış: 2.108,90
PLATİN ONS
Alış: 1.642,70
Satış: 1.646,50
PALADYUM ONS
Alış: 1.231,00
Satış: 1.233,80
PLATİN/USD
Alış: 47.810
Satış: 52.930
PALADYUM/USD
Alış: 29.580
Satış: 39.670