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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım kaç TL?

Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. Küresel gelişmeler ve döviz kurlarındaki değişimlerin etkisiyle değerli metallerde fiyatlar yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve gümüş başta olmak üzere yatırım araçlarının güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. İşte 24 Haziran 2026 piyasalarda son durum ve anlık fiyatlar...

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım kaç TL?
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  • 24 Haziran 2026 tarihinde gram altın alış fiyatı 6.108,82 TL, satış fiyatı 6.195,51 TL olarak belirlendi.
  • Has altın alış fiyatı 6.139,56 TL, satış fiyatı 6.177,03 TL seviyesinde işlem görüyor.
  • Ons altın alış fiyatı 4.075,8 dolar, satış fiyatı 4.076,3 dolar olarak açıklandı.
  • Çeyrek altın alış fiyatı 10.026 TL, satış fiyatı 10.117 TL seviyesinde bulunuyor.
  • Gümüş ons alış fiyatı 61,55 dolar, satış fiyatı 61,59 dolar olarak kaydedildi.

Altın ve değerli metal piyasalarında yeni günün ilk rakamları netleşti. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın türleri ile gümüş, platin ve paladyumda güncel fiyatlar belli olurken piyasaların yönüne ilişkin beklentiler de yakından izleniyor. Gram altından çeyrek altına, Ata altından gümüşe kadar birçok üründe son alış ve satış seviyeleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. İşte piyasalarda öne çıkan güncel fiyatlar...

24 Haziran 2026 tarihinde gram altın alış fiyatı 6.108,82 TL, satış fiyatı 6.195,51 TL olarak belirlendi. (Fotoğraf:AA)24 Haziran 2026 tarihinde gram altın alış fiyatı 6.108,82 TL, satış fiyatı 6.195,51 TL olarak belirlendi. (Fotoğraf:AA)

24 HAZİRAN 2026 ALTIN FİYATLARI

HAS ALTIN
Alış: 6.139,56
Satış: 6.177,03

ONS
Alış: 4.075,8
Satış: 4.076,3

USD/KG
Alış: 131.590
Satış: 132.190

Has altın alış fiyatı 6.139,56 TL, satış fiyatı 6.177,03 TL seviyesinde işlem görüyor. (Fotoğraf:AA)Has altın alış fiyatı 6.139,56 TL, satış fiyatı 6.177,03 TL seviyesinde işlem görüyor. (Fotoğraf:AA)

EUR/KG
Alış: 115.690
Satış: 116.460

22 AYAR
Alış: 5.585,00
Satış: 5.848,18

GRAM ALTIN
Alış: 6.108,82
Satış: 6.195,51

ALTIN GÜMÜŞ
Alış: 62,40
Satış: 67,91

YENİ ÇEYREK
Alış: 10.026
Satış: 10.117

ESKİ ÇEYREK
Alış: 9.995
Satış: 10.092

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

YENİ YARIM
Alış: 20.033
Satış: 20.209

ESKİ YARIM
Alış: 19.923
Satış: 20.116

YENİ TAM
Alış: 39.938
Satış: 40.294

ESKİ TAM
Alış: 39.815
Satış: 40.170

Ons altın alış fiyatı 4.075,8 dolar, satış fiyatı 4.076,3 dolar olarak açıklandı. (Fotoğraf:AA)Ons altın alış fiyatı 4.075,8 dolar, satış fiyatı 4.076,3 dolar olarak açıklandı. (Fotoğraf:AA)

YENİ ATA
Alış: 41.012
Satış: 41.375

ESKİ ATA
Alış: 40.981
Satış: 41.313

YENİ ATA5
Alış: 204.139
Satış: 206.670

ESKİ ATA5
Alış: 203.832
Satış: 205.743

YENİ GREMSE
Alış: 99.460
Satış: 100.735

Çeyrek altın alış fiyatı 10.026 TL, satış fiyatı 10.117 TL seviyesinde bulunuyor. (Fotoğraf:AA)Çeyrek altın alış fiyatı 10.026 TL, satış fiyatı 10.117 TL seviyesinde bulunuyor. (Fotoğraf:AA)

ESKİ GREMSE
Alış: 99.276
Satış: 100.302

14 AYAR
Alış: 3.348,15
Satış: 4.515,07

GÜMÜŞ TL
Alış: 90,352
Satış: 98,048

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

GÜMÜŞ ONS
Alış: 61,55
Satış: 61,59

GÜMÜŞ USD
Alış: 1.946,70
Satış: 2.108,90

PLATİN ONS
Alış: 1.642,70
Satış: 1.646,50

Gümüş ons alış fiyatı 61,55 dolar, satış fiyatı 61,59 dolar olarak kaydedildi. (Fotoğraf:AA)Gümüş ons alış fiyatı 61,55 dolar, satış fiyatı 61,59 dolar olarak kaydedildi. (Fotoğraf:AA)

PALADYUM ONS
Alış: 1.231,00
Satış: 1.233,80

PLATİN/USD
Alış: 47.810
Satış: 52.930

PALADYUM/USD
Alış: 29.580
Satış: 39.670

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