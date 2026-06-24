Altın ve değerli metal piyasalarında yeni günün ilk rakamları netleşti. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın türleri ile gümüş, platin ve paladyumda güncel fiyatlar belli olurken piyasaların yönüne ilişkin beklentiler de yakından izleniyor. Gram altından çeyrek altına, Ata altından gümüşe kadar birçok üründe son alış ve satış seviyeleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. İşte piyasalarda öne çıkan güncel fiyatlar...