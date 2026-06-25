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Gram altın için kritik eşik! Dolar ve euro ne kadar oldu?

Altın piyasasında gözler haftanın dördüncü işlem gününde yeniden fiyat ekranlarına çevrildi. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen sinyaller ve ons altındaki dalgalı seyir yurt içindeki altın fiyatlarını da etkiledi. Özellikle düğün sezonunun hareketlenmesiyle birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son değişimler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 25 Haziran 2026 Perşembe günü altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatlarında son durum...

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Gram altın için kritik eşik! Dolar ve euro ne kadar oldu?
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  • Küresel ekonomideki gelişmeler ve altın piyasasındaki hareketlilik nedeniyle yatırımcılar değerli metallere yöneldi.
  • 25 Haziran 2026 tarihinde gram altın alış fiyatı 5.993,06 TL, satış fiyatı 6.080,77 TL olarak belirlendi.
  • Çeyrek altın fiyatları yeni için 9.836 TL alış ve 9.929 TL satış, eski için 9.806 TL alış ve 9.905 TL satış seviyesinde işlem gördü.
  • Tam altın fiyatları yeni için 39.181 TL alış ve 39.548 TL satış, eski için 39.060 TL alış ve 39.427 TL satış olarak açıklandı.
  • Has altın alış fiyatı 6.023,10 TL, satış fiyatı 6.062,51 TL olarak kayıtlara geçti.

Küresel ekonomiye ilişkin gelişmeler ve altın piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıların dikkatini yeniden değerli metallere çevirdi. Haftanın dördüncü işlem gününde gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları yakından izlenirken alım-satım yapmayı planlayan vatandaşlar güncel rakamları araştırıyor. Gram altın 6 bin TL seviyesinin altında seyrediyor. İşte piyasada son durum.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

GRAM ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,6 altında 5 bin 979 liradan tamamlamıştı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 5 bin 956 lira seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 9 bin 950 liradan, cumhuriyet altını da 39 bin 625 liradan satılıyor. Dün 3 bin 959 dolarla Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gören altının ons fiyatı günü yüzde 2,7 azalışla 3 bin 999 dolardan tamamladı.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Faizlerin uzun bir süre yüksek kalabileceği endişeleri, güçlenen dolar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik azalan soru işaretleriyle altının ons fiyatı, Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 4 bin doların altına sarktı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Fotoğraf AA'dan alınmıştır.Fotoğraf AA'dan alınmıştır.

25 HAZİRAN 2026 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, küresel enflasyon endişeleri ve Fed'in faiz artırımına yönelik beklentilerle beraber düşüşe geçti. Gram altın 6.000 TL'nin altına, ons altın ise 4.000 doların altına geriledi.

Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.

Has Altın — Alış: 6.023,10 | Satış: 6.062,51
22 Ayar — Alış: 5.479,03 | Satış: 5.739,38

Fotoğraf AA'dan alınmıştır.Fotoğraf AA'dan alınmıştır.

Gram Altın — Alış: 5.993,06 | Satış: 6.080,77
Yeni Çeyrek — Alış: 9.836 | Satış: 9.929

Fotoğraf AA'dan alınmıştır.Fotoğraf AA'dan alınmıştır.

Eski Çeyrek — Alış: 9.806 | Satış: 9.905
Yeni Yarım — Alış: 19.654 | Satış: 19.835

Fotoğraf AA'dan alınmıştır.Fotoğraf AA'dan alınmıştır.

Eski Yarım — Alış: 19.515 | Satış: 19.713
Yeni Tam — Alış: 39.181 | Satış: 39.548

Fotoğraf AA'dan alınmıştır.Fotoğraf AA'dan alınmıştır.

Eski Tam — Alış: 39.060 | Satış: 39.427
Yeni Ata — Alış: 40.235 | Satış: 40.609

Fotoğraf AA'dan alınmıştır.Fotoğraf AA'dan alınmıştır.

Eski Ata — Alış: 40.175 | Satış: 40.530
Yeni Ata 5'li — Alış: 200.271 | Satış: 202.843

Fotoğraf AA'dan alınmıştır.Fotoğraf AA'dan alınmıştır.

Eski Ata 5'li — Alış: 199.970 | Satış: 201.934
Yeni Gremse — Alış: 97.576 | Satış: 98.870

Fotoğraf AA'dan alınmıştır.Fotoğraf AA'dan alınmıştır.

Eski Gremse — Alış: 97.395 | Satış: 98.446
14 Ayar — Alış: 3.282,94 | Satış: 4.440,63

Fotoğraf AA'dan alınmıştır.Fotoğraf AA'dan alınmıştır.

Gümüş TL — Alış: 83,949 | Satış: 91,628
Gümüş ONS — Alış: 57,19 | Satış: 57,23

Fotoğraf AA'dan alınmıştır.Fotoğraf AA'dan alınmıştır.

Platin ONS — Alış: 1.560,80 | Satış: 1.565,10
Paladyum ONS — Alış: 1.167,40 | Satış: 1.171,80



Gram altın için kritik eşik! Dolar ve euro ne kadar oldu?-14

25 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR OLDU?

Bugün itibarıyla euro alış 52.96 satış 52.97 civarında seyrediyor.

Fotoğraf AA'dan alınmıştır.Fotoğraf AA'dan alınmıştır.

25 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR OLDU?
Bugün itibarıyla dolar alış 46.50 satış 46.51 civarında seyrediyor.

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