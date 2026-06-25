Gram altın için kritik eşik! Dolar ve euro ne kadar oldu?

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Küresel ekonomideki gelişmeler ve altın piyasasındaki hareketlilik nedeniyle yatırımcılar değerli metallere yöneldi.

25 Haziran 2026 tarihinde gram altın alış fiyatı 5.993,06 TL, satış fiyatı 6.080,77 TL olarak belirlendi.

Çeyrek altın fiyatları yeni için 9.836 TL alış ve 9.929 TL satış, eski için 9.806 TL alış ve 9.905 TL satış seviyesinde işlem gördü.

Tam altın fiyatları yeni için 39.181 TL alış ve 39.548 TL satış, eski için 39.060 TL alış ve 39.427 TL satış olarak açıklandı.

Has altın alış fiyatı 6.023,10 TL, satış fiyatı 6.062,51 TL olarak kayıtlara geçti.

Küresel ekonomiye ilişkin gelişmeler ve altın piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıların dikkatini yeniden değerli metallere çevirdi. Haftanın dördüncü işlem gününde gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları yakından izlenirken alım-satım yapmayı planlayan vatandaşlar güncel rakamları araştırıyor. Gram altın 6 bin TL seviyesinin altında seyrediyor. İşte piyasada son durum.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir. GRAM ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,6 altında 5 bin 979 liradan tamamlamıştı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 5 bin 956 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 9 bin 950 liradan, cumhuriyet altını da 39 bin 625 liradan satılıyor. Dün 3 bin 959 dolarla Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gören altının ons fiyatı günü yüzde 2,7 azalışla 3 bin 999 dolardan tamamladı.