Gram altın için kritik eşik! Dolar ve euro ne kadar oldu?
Altın piyasasında gözler haftanın dördüncü işlem gününde yeniden fiyat ekranlarına çevrildi. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen sinyaller ve ons altındaki dalgalı seyir yurt içindeki altın fiyatlarını da etkiledi. Özellikle düğün sezonunun hareketlenmesiyle birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son değişimler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 25 Haziran 2026 Perşembe günü altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatlarında son durum...
Hızlı Özet Göster
- Küresel ekonomideki gelişmeler ve altın piyasasındaki hareketlilik nedeniyle yatırımcılar değerli metallere yöneldi.
- 25 Haziran 2026 tarihinde gram altın alış fiyatı 5.993,06 TL, satış fiyatı 6.080,77 TL olarak belirlendi.
- Çeyrek altın fiyatları yeni için 9.836 TL alış ve 9.929 TL satış, eski için 9.806 TL alış ve 9.905 TL satış seviyesinde işlem gördü.
- Tam altın fiyatları yeni için 39.181 TL alış ve 39.548 TL satış, eski için 39.060 TL alış ve 39.427 TL satış olarak açıklandı.
- Has altın alış fiyatı 6.023,10 TL, satış fiyatı 6.062,51 TL olarak kayıtlara geçti.
Küresel ekonomiye ilişkin gelişmeler ve altın piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıların dikkatini yeniden değerli metallere çevirdi. Haftanın dördüncü işlem gününde gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları yakından izlenirken alım-satım yapmayı planlayan vatandaşlar güncel rakamları araştırıyor. Gram altın 6 bin TL seviyesinin altında seyrediyor. İşte piyasada son durum.
GRAM ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,6 altında 5 bin 979 liradan tamamlamıştı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 5 bin 956 lira seviyesinde işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 9 bin 950 liradan, cumhuriyet altını da 39 bin 625 liradan satılıyor. Dün 3 bin 959 dolarla Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gören altının ons fiyatı günü yüzde 2,7 azalışla 3 bin 999 dolardan tamamladı.
ANALİSTLER NE DİYOR?
Faizlerin uzun bir süre yüksek kalabileceği endişeleri, güçlenen dolar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik azalan soru işaretleriyle altının ons fiyatı, Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 4 bin doların altına sarktı.
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
25 HAZİRAN 2026 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, küresel enflasyon endişeleri ve Fed'in faiz artırımına yönelik beklentilerle beraber düşüşe geçti. Gram altın 6.000 TL'nin altına, ons altın ise 4.000 doların altına geriledi.
Has Altın — Alış: 6.023,10 | Satış: 6.062,51
22 Ayar — Alış: 5.479,03 | Satış: 5.739,38
Gram Altın — Alış: 5.993,06 | Satış: 6.080,77
Yeni Çeyrek — Alış: 9.836 | Satış: 9.929
Eski Çeyrek — Alış: 9.806 | Satış: 9.905
Yeni Yarım — Alış: 19.654 | Satış: 19.835
Eski Yarım — Alış: 19.515 | Satış: 19.713
Yeni Tam — Alış: 39.181 | Satış: 39.548
Eski Tam — Alış: 39.060 | Satış: 39.427
Yeni Ata — Alış: 40.235 | Satış: 40.609
Eski Ata — Alış: 40.175 | Satış: 40.530
Yeni Ata 5'li — Alış: 200.271 | Satış: 202.843
Eski Ata 5'li — Alış: 199.970 | Satış: 201.934
Yeni Gremse — Alış: 97.576 | Satış: 98.870
Eski Gremse — Alış: 97.395 | Satış: 98.446
14 Ayar — Alış: 3.282,94 | Satış: 4.440,63
Gümüş TL — Alış: 83,949 | Satış: 91,628
Gümüş ONS — Alış: 57,19 | Satış: 57,23
Platin ONS — Alış: 1.560,80 | Satış: 1.565,10
Paladyum ONS — Alış: 1.167,40 | Satış: 1.171,80
25 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR OLDU?
Bugün itibarıyla euro alış 52.96 satış 52.97 civarında seyrediyor.