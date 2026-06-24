Kuyumculara "sentetik taş" ayarı

Laboratuvar üretimi kıymetli taşlar ile doğal kıymetli taşlar, vitrinlerde ve satış alanlarında ayrı bölümlerde, internet ortamında ise ayrı kategorilerde satılacak.

Kuyum işletmeleri, laboratuvar üretimi kıymetli taşları 'sentetik', 'laboratuvar üretimi' veya 'yapay üretim' ibarelerinden en az biriyle etiket, sertifika, fatura ve reklam materyallerinde belirtmeden satamayacak.

Kuyumcular ʺsentetik taşlarıʺ doğal taşlardan ayırt edilecek şekilde satacak (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır - Arşiv)

DOĞAL OLMAYAN ÜRÜN ETİKETLENECEK

Buna göre, kuyum işletmeleri, laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taş ürünlerini "sentetik", "laboratuvar üretimi", "yapay üretim" veya Bakanlıkça uygun görülen benzer ibarelerden en az birine etiket, ürün sertifikası, fatura, internet sayfası, reklam ve tanıtım materyallerinde tüketicinin kolaylıkla görebileceği şekilde açıkça yer vermeden satışa sunamayacak.