Kuyumculara "sentetik taş" ayarı
Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle kuyumcularda tüketicinin yanıltılmasının önüne geçmek için düğmeye bastı. Yeni düzenlemeye göre, laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan taşlar, vitrinlerde, satış alanlarında ve internette doğal taşlardan tamamen ayrı bölümlerde sergilenecek. Bu ürünler satılırken; etiket, fatura, sertifika ve reklamlarda tüketicinin kolayca görebileceği şekilde "sentetik", "laboratuvar üretimi" veya "yapay üretim" ibarelerinden en az birini açıkça belirtmek zorunlu olacak.
Hızlı Özet Göster
- Ticaret Bakanlığı, laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların satışına ilişkin yeni kurallar getiren yönetmelik değişikliğini Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe koydu.
- Kuyum işletmeleri, laboratuvar üretimi kıymetli taşları 'sentetik', 'laboratuvar üretimi' veya 'yapay üretim' ibarelerinden en az biriyle etiket, sertifika, fatura ve reklam materyallerinde belirtmeden satamayacak.
- Laboratuvar üretimi kıymetli taşlar ile doğal kıymetli taşlar, vitrinlerde ve satış alanlarında ayrı bölümlerde, internet ortamında ise ayrı kategorilerde satılacak.
Ticaret Bakanlığı, olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların kuyumcularda satışına ilişkin yeni düzenlemeye gitti.
KUYUMCULARA İLİŞKİN KARAR RESMİ GAZETE'DE
Bakanlık tarafından hazırlanan "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
DOĞAL OLMAYAN ÜRÜN ETİKETLENECEK
Buna göre, kuyum işletmeleri, laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taş ürünlerini "sentetik", "laboratuvar üretimi", "yapay üretim" veya Bakanlıkça uygun görülen benzer ibarelerden en az birine etiket, ürün sertifikası, fatura, internet sayfası, reklam ve tanıtım materyallerinde tüketicinin kolaylıkla görebileceği şekilde açıkça yer vermeden satışa sunamayacak.
AYRI YERDE VE KATEGORİDE SATILACAK
Bu ürünler ile doğal kıymetli taşlar, tüketiciyi yanıltmayacak şekilde vitrinlerde ve satış alanlarında ayrı bölümlerde, internet ortamında ayrı kategorilerde satılacak.