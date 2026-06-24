Sahada 48 takım masada 11 milyar dolar! 2026 FIFA Dünya Kupası sigorta sektörüne emanet

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı turnuva, sigorta sektörü için büyük bir sınav niteliği taşıyor.

Organizasyonun ekonomik değeri 11 milyar dolar olarak belirlenirken, sigorta sektörü önemli bir rol oynuyor.

Organizasyonun ekonomik değeri 11 milyar dolar olarak belirlenirken, sigorta sektörü önemli bir rol oynuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takım ve 104 maçla tarihin en büyük futbol organizasyonu olacak. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Yaklaşık 6 milyon taraftarın seyahat etmesi, sigorta taleplerini artıracak.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi

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Modern spor organizasyonlarında yalnızca doğal afetler değil, siber saldırılar, toplumsal olaylar ve terör tehdidi de önemli risk kalemleri arasında bulunuyor. Sigorta şirketleri organizasyon boyunca stadyumlar, fan alanları, ulaşım merkezleri ve sponsor etkinliklerini kapsayan geniş güvence paketleri sunuyor. Politik şiddet ve terör sigortaları da Dünya Kupası'nın en hızlı büyüyen branşlarından biri olarak öne çıkıyor.