Yatırımcının rotası değişti! Merkez Bankası anketi yayımladı: Altını satan konuta koşuyor!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türkiye genelinde 3 bin 274 hanehalkıyla yaptığı Haziran 2026 anket sonuçları, tasarruf sahiplerinin altından kaçıp gayrimenkule sığındığını gösterdi. Gelecek yıl fiyatların daha da artacağını öngören yatırımcıların "altın alırım" cevabı yüzde 44,3'e gerilerken, "konut, arsa, iş yeri alırım" diyenlerin oranı son 6 ayın zirvesine çıkarak yüzde 37,1'e ulaştı.
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- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran 2026 Hanehalkı Beklenti Anketi, yatırımcıların altından konuta yöneldiğini gösterdi.
- Altın alırım diyenlerin oranı mayıs ayında yüzde 48.3 iken haziran ayında yüzde 44.3'e geriledi.
- Konut, arsa ve iş yeri yatırımlarına ilgi artarak, konut alırım diyenlerin oranı yüzde 37.1'e yükseldi.
- Konut fiyatlarının 12 ay içinde yüzde 33,82 artması beklenirken, katılımcıların yüzde 63,5'i fiyatların daha da yükseleceğini düşünüyor.
- Dolar/TL kurunun 12 ay sonra 52,67 TL seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran 2026 Hanehalkı Beklenti Anketi, yatırımcı davranışlarında dikkat çekici bir değişime işaret etti. Uzun süredir tasarruf sahiplerinin ilk tercihi olan altına ilgi azalırken, gayrimenkul yeniden öne çıkan yatırım aracı haline geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 bin 274 hanehalkı tarafından yanıtlanan haziran ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımladı.
ALTIN CAZİBESİNİ KAYBEDİYOR
Ankete göre "Elinizde yatırım yapabileceğiniz nakit olsa ne yaparsınız?" sorusuna "altın alırım" yanıtını verenlerin oranı haziran ayında yüzde 44.3'e geriledi. Bu oran mayıs ayında yüzde 48.3 seviyesindeydi. Böylece altına yönelme eğilimi son iki ayda belirgin şekilde zayıflarken, yılın en düşük seviyelerinden biri görüldü.
GAYRİMENKULDE SIÇRAMA
Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre altındaki gerilemeye karşın konut, arsa ve iş yeri yatırımlarına ilgi artıyor. "Ev, dükkan veya arsa alırım" diyenlerin oranı bir ayda yaklaşık 4 puan yükselerek yüzde 37,1'e çıktı. Bu oran yılın başında yüzde 31,2 seviyesindeydi. Böylece gayrimenkul tercihi son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Katılımcılar konut fiyatlarının önümüzdeki dönemde artmaya devam edeceğini düşünüyor. 12 ay sonrasına ilişkin konut fiyat artışı beklentisi yüzde 33,82 olarak ölçülürken, katılımcıların yüzde 63,5'i gelecek yıl konut fiyatlarının bugünkünden daha yüksek seviyede olacağını öngördü.
ALTINI SATAN KONUTA DÖNDÜ
|Enstrüman
|Mayıs (%)
|Haziran (%)
|Altın
|48.3
|44.3
|Ev, dükkan, arsa
|33.2
|37.1
|Vadeli mevduat
|5.3
|5.5
|Araba
|3.5
|3.3
|Borsa
|3.1
|2.8
|Döviz
|2.2
|2.5
|Yatırım fonu
|2.2
|2.8
|Dayanıklı tüketim malı
|0.9
|0.6
|Diğer
|1.4
|1.1
KUR TAHMİNİ YÜKSELDİ
Anket, kur beklentilerinde ise yukarı yönlü eğilimin sürdüğünü gösterdi. Katılımcılar, dolar/TL kurunun 12 ay sonra ortalama 52,67 TL seviyesinde olacağını öngördü. Bir önceki ay bu beklenti 52.53 TL düzeyindeydi. Özellikle yüksek gelir ve yüksek eğitim grubunda kur beklentilerinin ortalamanın üstünde geçekleşmesi dikkat çekti. Yatırım tercihleri sıralamasında altın ve gayrimenkul açık ara ilk iki sırayı alırken, diğer araçlara ilgi sınırlı kaldı. Borsayı tercih edenlerin oranı yüzde 2.8, döviz alacağını söyleyenlerin oranı yüzde 2.5, vadeli mevduatı tercih edenlerin oranı ise yüzde 5.5 olarak gerçekleşti.