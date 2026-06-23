Yatırımcının rotası değişti! Merkez Bankası anketi yayımladı: Altını satan konuta koşuyor!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran 2026 Hanehalkı Beklenti Anketi, yatırımcıların altından konuta yöneldiğini gösterdi.

Altın alırım diyenlerin oranı mayıs ayında yüzde 48.3 iken haziran ayında yüzde 44.3'e geriledi.

Konut, arsa ve iş yeri yatırımlarına ilgi artarak, konut alırım diyenlerin oranı yüzde 37.1'e yükseldi.

Konut fiyatlarının 12 ay içinde yüzde 33,82 artması beklenirken, katılımcıların yüzde 63,5'i fiyatların daha da yükseleceğini düşünüyor.

Dolar/TL kurunun 12 ay sonra 52,67 TL seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran 2026 Hanehalkı Beklenti Anketi, yatırımcı davranışlarında dikkat çekici bir değişime işaret etti. Uzun süredir tasarruf sahiplerinin ilk tercihi olan altına ilgi azalırken, gayrimenkul yeniden öne çıkan yatırım aracı haline geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 bin 274 hanehalkı tarafından yanıtlanan haziran ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran 2026 Hanehalkı Beklenti Anketi, yatırımcıların altından konuta yöneldiğini gösterdi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, Sabah ve AA'dan alınmıştır.)



ALTIN CAZİBESİNİ KAYBEDİYOR



Ankete göre "Elinizde yatırım yapabileceğiniz nakit olsa ne yaparsınız?" sorusuna "altın alırım" yanıtını verenlerin oranı haziran ayında yüzde 44.3'e geriledi. Bu oran mayıs ayında yüzde 48.3 seviyesindeydi. Böylece altına yönelme eğilimi son iki ayda belirgin şekilde zayıflarken, yılın en düşük seviyelerinden biri görüldü.