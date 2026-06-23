Mükellefler için kritik tarih: E-fatura dönemi 1 Temmuz'da başlıyor
2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin, en geç 1 Temmuz'a kadar e-Fatura ve e-Arşiv sistemine geçiş zorunluluğu bulunuyor. Zorunluluğu olduğu halde kağıt fatura düzenlenmeye devam edildiğinde, işletmelere özel usulsüzlük cezaları kesilecek
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- Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Vergi Usul Kanunu tebliğleri ile 2021 yılında e-Fatura zorunluluğu başlamıştı ve 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-Fatura ve e-Arşiv sistemine geçiş zorunluluğu bulunuyor.
- Cirosu 3 milyon TL ve üzerinde olanlar için e-Fatura zorunluluğu 1 Temmuz'da başlıyor.
- Bazı kritik sektörlerdeki firmalar, cirodan bağımsız olarak e-Fatura ve e-Arşiv sistemine geçiş yapmak zorunda.
- Zorunluluğa uymayan işletmelere Vergi Usul Kanunu'na göre özel usulsüzlük cezaları kesiliyor ve yıllık üst sınır 2026 için 17 milyon lira olarak belirlenmiş durumda.
- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan genelgeyle prim borçlarının yapılandırılmasında başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 31 Ağustos'a uzatıldı.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Vergi Usul Kanunu tebliğleri ile 2021 yılında e-Fatura zorunluluğu başlarken, uygulama sektörlere ve ciro limitlerine göre kademeli olarak getirilmişti. Cirosu 3 milyon TL ve üzerinde olanlar için bu zorunluluk 1 Temmuz'da başlıyor. e-Fatura ve e-Arşiv sistemine geçiş zorunluluğuna ilişkin açıklamalarda bulun Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-Fatura ve e-Arşiv sistemine geçiş zorunluluğu bulunduğunu söyledi.
SEKTÖR VE CİRO LİMİTİ
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Vergi Usul Kanunu tebliğleri ile 2021 yılında e-Fatura zorunluluğunun başladığını hatırlatan Yıldız, uygulamanın sektörlere ve ciro limitlerine göre kademeli olarak getirildiğini anlattı. Yıldız, e-Fatura ve e-Arşiv uygulamasına, iki kategorideki mükelleflerin geçme zorunluluğu bulunduğuna işaret ederek, "2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin, en geç 1 Temmuz'a kadar e-Fatura sistemine geçiş zorunluluğu bulunuyor" ifadesini kullandı.
HANGİ ŞİRKETLER KAPSAMDA?
Yıldız, cirodan bağımsız olarak bazı kritik sektörlerdeki firmaların da geçiş zorunluluğu bulunduğuna dikkati çekerek, bunların akaryakıt için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alanlar, sigara, alkol imal ve ithal edenler, internet satış platformları, internet reklam aracıları, kendi veya başkasının internet sitesinde mal ve hizmet satışını yapanlar, ilgili kanunca komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle uğraşan şirketler olduğunu söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile hizmet sözleşmesi imzalayan hastanelerin, tıp merkezlerinin, gayrimenkul veya motorlu araç alım, satım veya kiralama işlemleri yapanların, Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım veya işletme belgesi alan otellerin, elektrikli araçlara şarj hizmeti verenlerin de bu sektörler arasında yer aldığına değinen Yıldız, Maden Kanunu'na göre ruhsat alanların, Şeker Kanunu'na göre şeker imal edenlerin ve demir-çelik ve demirçelikten eşya imal edenlerin, gübre takip sistemine kayıtlı mükelleflerin de zorunluluğunun bulunduğunu vurguladı.
17 MİLYON TL CEZASI VAR
Yıldız, uygulamaya dahil mükelleflerin, müşterilerine ya e-Fatura ya da e-Arşiv fatura düzenlediğinin altını çizerek, "Böylece satıcılar, faturaları tamamen elektronik ortamda ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemleri üzerinden müşteriye iletilirken, e-Arşiv faturalar ise müşterinin talebine göre kağıt çıktısı ya da elektronik ortamda iletimi suretiyle, müşteriye iletimi sağlanır" diye konuştu.
Mükelleflerin GİB tarafından izin verilen özel entegratör kuruluşlara başvurabileceğini kaydeden Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Mükelleflerin dikkat etmesi gereken hususlar var. Zorunluluğu olduğu halde kağıt fatura düzenlenmeye devam edildiğinde, işletmelere Vergi Usul Kanunu'na göre özel usulsüzlük cezaları kesiliyor. Bu cezaların, yıllık üst sınırı 2026 için 17 milyon lira. Fatura bedelinin yüzde 10 oranında özel usulsüzlük cezası, pek çok mükellef için önemli boyuta ulaşabilmektedir. Bu nedenle, zorunluluk kapsamında olanların mutlaka süresinde uygulamaya dahil olması, ileride cezai işleme maruz kalmamak bakımından önem taşıyor."
BORÇ YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILDI
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan genelgeyle, prim borçlarının yapılandırılmasında başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 31 Ağustos'a uzatıldı. Genelgeyle birlki te borçların yapılandırılmasına ilişkin uygulama esasları da netleşmiş oldu. Genelgeye göre, 2026 yılı Haziran ayı dahil olmak üzere bu dönemden önceki aylara ait borçlar ile 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilip kesinleşen idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınacak. Yapılandırma kapsamında azami tecil yani taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil işelm limiti ise 10 milyon lira olarak güncellendi. Toplam borcun 10 milyon lirayı aşması halinde, yalnızca aşan tutarın yarısı kadar teminat istenecek. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin ilk taksiti en geç 31 Ağustos 2026'ya kadar ödemesi gerekiyor. Bu tarihe kadar yapılacak işlemlerde tecil faiz oranı yüzde 39 yerine yüzde 29 olarak uygulanacak. lİk taksitin ödenmesiyle birlikte haciz, icra ve satış işlemleri durdurulacak. Araçlar üzerindeki yakalama şerhlerinin de kaldırılabilmesinin önü açılacak.
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Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi