Tüketici güveninde yükseliş sürüyor! TÜİK verileri açıkladı

TÜİK ve TCMB verilerine göre tüketici güven endeksi Haziran ayında yüzde 2,5 artarak 87,9 seviyesine yükseldi.

Tüketici güveninde yükseliş sürüyor. TÜİK ve TCMB verilerine göre tüketici güven endeksi Haziran ayında yüzde 2,5 artarak 87,9'a yükselirken hanelerin maddi durum ve ekonomiye ilişkin beklentilerindeki iyileşme dikkat çekti.