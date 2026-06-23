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Tüketici güveninde yükseliş sürüyor! TÜİK verileri açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre tüketici güven endeksi Haziran ayında yükselişini sürdürdü. Mayıs ayında 85,8 olan endeks Haziran'da yüzde 2,5 artarak 87,9 seviyesine çıktı.

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Tüketici güveninde yükseliş sürüyor! TÜİK verileri açıkladı
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  • TÜİK ve TCMB verilerine göre tüketici güven endeksi Haziran ayında yüzde 2,5 artarak 87,9 seviyesine yükseldi.
  • Mevcut dönemde hanenin maddi durumu göstergesi Mayıs ayındaki 69,2 seviyesinden yüzde 4,5 artışla Haziran'da 72,3'e ulaştı.
  • Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mayıs ayındaki 81,4 seviyesinden yüzde 3,1 artarak 83,9'a çıktı.
  • Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini ölçen endeks 105,9'a yükselerek 100 puanın üzerindeki seviyesini korudu.
  • Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 1,9 artışla 89,5 seviyesine yükseldi.

Tüketici güveninde yükseliş sürüyor. TÜİK ve TCMB verilerine göre tüketici güven endeksi Haziran ayında yüzde 2,5 artarak 87,9'a yükselirken hanelerin maddi durum ve ekonomiye ilişkin beklentilerindeki iyileşme dikkat çekti.

TÜİK ve TCMB verilerine göre tüketici güven endeksi Haziran ayında yüzde 2,5 artarak 87,9 seviyesine yükseldi. (Fotoğraf TÜİK'ten servis edilmiştir.)TÜİK ve TCMB verilerine göre tüketici güven endeksi Haziran ayında yüzde 2,5 artarak 87,9 seviyesine yükseldi. (Fotoğraf TÜİK'ten servis edilmiştir.)

TÜİK haziran verilerini açıkladı

Endeksin alt kalemleri incelendiğinde en güçlü artış mevcut dönemde hanenin maddi durumu göstergesinde yaşandı. Mayıs ayında 69,2 olan endeks, Haziran'da yüzde 4,5 yükselerek 72,3'e ulaştı.

Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından oluşturulmuştur.Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından oluşturulmuştur.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi de yüzde 1,9 artışla 89,5'e yükselirken vatandaşların gelir ve harcama imkanlarına yönelik beklentilerindeki iyileşme sürdü.

(Fotoğraf TÜİK'ten servis edilmiştir.)(Fotoğraf TÜİK'ten servis edilmiştir.)

Ekonomiye güven arttı

Tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi de yükseliş kaydetti. Mayıs ayında 81,4 olan endeks, Haziran'da yüzde 3,1 artarak 83,9 seviyesine çıktı.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini ölçen endeks ise 105,9'a yükselerek 100 puanın üzerindeki güçlü görünümünü korudu. Bu durum tüketicilerin harcama eğilimlerinin canlılığını sürdürdüğüne işaret etti.

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