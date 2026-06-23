TÜİK Mayıs verilerini paylaştı: YD-ÜFE yıllık yüzde 34,16 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, yurt dışına yönelik üretici fiyatlarında yükseliş eğilimi devam ederken, endeks yıllık bazda yüzde 34,16 artış kaydetti. Aylık artış ise yüzde 1,71 olarak gerçekleşti.
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- Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Mayıs 2026'da yıllık yüzde 34,16, aylık yüzde 1,71 arttı.
- Enerji grubunda fiyatlar yıllık yüzde 104,38 yükselirken, aylık bazda yüzde 6,23 düştü.
- Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yıllık artış yüzde 47,70, aylık artış yüzde 5,30 oldu.
- İmalat sanayisinde yıllık artış yüzde 33,93, aylık artış yüzde 1,65 gerçekleşti.
- Ana sanayi gruplarında aylık bazda ara malları yüzde 3,48, dayanıksız tüketim malları yüzde 2,20, sermaye malları yüzde 1,62 arttı.
Mayıs ayında özellikle enerji sektöründeki yüksek yıllık artış dikkat çekti. Enerji grubunda fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104,38 yükselirken, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe de yıllık artış yüzde 47,70'e ulaştı. Veriler, ihracata yönelik üretim maliyetlerindeki yükselişin sürdüğüne işaret etti.
YD-ÜFE MAYIS'TA YILLIK YÜZDE 34,16 ARTTI
YD-ÜFE, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 17,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,96 artış gösterdi.
MADENCİLİKTE ARTIŞ İMALATIN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ
Sanayinin iki ana sektörüne bakıldığında, yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 47,70, imalat sanayisinde ise yüzde 33,93 oranında artış kaydedildi.
ENERJİ GRUBUNDA ÜÇ HANELİ ARTIŞ
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine göre ara mallarında yüzde 31,50, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 36,00 ve sermaye mallarında yüzde 23,68 artış yaşandı. Enerji grubunda ise yıllık artış yüzde 104,38 olarak hesaplandı.
İMALAT SANAYİNDE AYLIK ARTIŞ YÜZDE 1,65 OLDU
Mayıs ayında aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 5,30, imalat sanayisinde ise yüzde 1,65 oranında artış gerçekleşti.
AYLIK BAZDA ENERJİ HARİÇ TÜM ANA GRUPLARDA YÜKSELİŞ
Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ara malları yüzde 3,48, dayanıklı tüketim malları yüzde 1,49, dayanıksız tüketim malları yüzde 2,20 ve sermaye malları yüzde 1,62 artış gösterdi.
Enerji grubunda ise aylık bazda yüzde 6,23 oranında düşüş kaydedildi.