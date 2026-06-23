TÜİK Mayıs verilerini paylaştı: YD-ÜFE yıllık yüzde 34,16 arttı

Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yıllık artış yüzde 47,70, aylık artış yüzde 5,30 oldu.

Mayıs ayında özellikle enerji sektöründeki yüksek yıllık artış dikkat çekti. Enerji grubunda fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104,38 yükselirken, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe de yıllık artış yüzde 47,70'e ulaştı. Veriler, ihracata yönelik üretim maliyetlerindeki yükselişin sürdüğüne işaret etti.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %34,16 artarken aylık %1,71 arttı.

YD-ÜFE MAYIS'TA YILLIK YÜZDE 34,16 ARTTI

YD-ÜFE, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 17,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,96 artış gösterdi.

YD-ÜFE yıllık değişim oranı (%) Mayıs 2026

MADENCİLİKTE ARTIŞ İMALATIN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Sanayinin iki ana sektörüne bakıldığında, yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 47,70, imalat sanayisinde ise yüzde 33,93 oranında artış kaydedildi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %33,93 arttı.

ENERJİ GRUBUNDA ÜÇ HANELİ ARTIŞ

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine göre ara mallarında yüzde 31,50, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 36,00 ve sermaye mallarında yüzde 23,68 artış yaşandı. Enerji grubunda ise yıllık artış yüzde 104,38 olarak hesaplandı.

Sektörlere göre YD-ÜFE yıllık değişim oranları (%) Mayıs 2026

İMALAT SANAYİNDE AYLIK ARTIŞ YÜZDE 1,65 OLDU

Mayıs ayında aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 5,30, imalat sanayisinde ise yüzde 1,65 oranında artış gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %1,65 arttı

AYLIK BAZDA ENERJİ HARİÇ TÜM ANA GRUPLARDA YÜKSELİŞ

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ara malları yüzde 3,48, dayanıklı tüketim malları yüzde 1,49, dayanıksız tüketim malları yüzde 2,20 ve sermaye malları yüzde 1,62 artış gösterdi.

Sektörlere göre YD-ÜFE aylık değişim oranları (%), Mayıs 2026

Enerji grubunda ise aylık bazda yüzde 6,23 oranında düşüş kaydedildi.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi