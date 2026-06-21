Ticaret Bakanlığı'ndan zincir marketlere yeni düzenleme: Rafların yüzde 20'si yerli ürüne yüzde 1'i kadın kooperatiflerine ayrılacak
Market raflarında yerel üretim ve kadın emeği rüzgarı esecek. Rafların yüzde 20'si yerel ürünlere, yüzde 1'i ise kadın kooperatiflerince üretilen ürünlere ayrılacak...
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- Ticaret Bakanlığı, zincir marketlerin raflarına yerel üreticileri desteklemek amacıyla yeni standartlar getirmeye hazırlanıyor.
- Zincir marketler, raflarının yüzde 1'ini kadın kooperatiflerince üretilen ürünlere ayırmak zorunda olacak.
- İthal oyuncak, ayakkabı, hazır giyim ve kırtasiye ürünlerine raf sınırı uygulanarak ithal ürünlerin hakimiyeti azaltılacak.
- Rafların en az yüzde 20'si yerel üreticilere ayrılacak ve taslak kapsamında alışveriş festivallerinde de destek sağlanacak.
- Fırınlara yapılan ödemelerin gecikmemesi için alacaklarının yüzde 80'inden az olmamak kaydıyla ödeme yapılması şartı getirildi.
Ticaret Bakanlığı, yerel üreticilerin desteklenmesi için zincir marketlerin raflarına yeni standartlar getirmeye hazırlanıyor. Zincir marketler, raflarının yüzde 1'ini ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın kooperatiflerince üretilen ürünlere ayırmak zorunda olacak. Ayrıca ithal ürünlerin zincir marketlerde hakimiyetini azaltmak amacıyla ithal oyuncak, ayakkabı, hazır giyim ve kırtasiye ürünlerine raf sınırı uygulanacak. Rafların en az yüzde 20'si yerel üreticilere ayrılacak. Ticaret Bakanlığı perakende ticarette değişiklikler öngören taslağını görüşe açtı. Taslak kapsamında yerel üreticiler hem zincir marketlerde hem de alışveriş festivallerinde desteklenecek.
FIRINLARA % 80 ÖDEME
Taslakta, fırınlara zincir marketler tarafından yapılan ödemelerin geciktiği belirlendi. Bu durumun ekmek üretimini sekteye uğratmaması için fırınlara alacaklarının yüzde 80'inden az olmamak kaydıyla ödeme yapılması şartı getirildi.
Haber: Barış Şimşek
FIRINLARA % 80 ÖDEME
Taslakta, fırınlara zincir marketler tarafından yapılan ödemelerin geciktiği belirlendi. Bu durumun ekmek üretimini sekteye uğratmaması için fırınlara alacaklarının yüzde 80'inden az olmamak kaydıyla ödeme yapılması şartı getirildi.
Haber: Barış Şimşek
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi