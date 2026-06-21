Ticaret Bakanlığı'ndan zincir marketlere yeni düzenleme: Rafların yüzde 20'si yerli ürüne yüzde 1'i kadın kooperatiflerine ayrılacak

İthal oyuncak, ayakkabı, hazır giyim ve kırtasiye ürünlerine raf sınırı uygulanarak ithal ürünlerin hakimiyeti azaltılacak.

Rafların en az yüzde 20'si yerel üreticilere ayrılacak ve taslak kapsamında alışveriş festivallerinde de destek sağlanacak.