CANLI YAYIN
Geri

Ticaret Bakanlığı'ndan zincir marketlere yeni düzenleme: Rafların yüzde 20'si yerli ürüne yüzde 1'i kadın kooperatiflerine ayrılacak

Market raflarında yerel üretim ve kadın emeği rüzgarı esecek. Rafların yüzde 20'si yerel ürünlere, yüzde 1'i ise kadın kooperatiflerince üretilen ürünlere ayrılacak...

Giriş Tarihi:
Ticaret Bakanlığı'ndan zincir marketlere yeni düzenleme: Rafların yüzde 20'si yerli ürüne yüzde 1'i kadın kooperatiflerine ayrılacak
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Ticaret Bakanlığı, zincir marketlerin raflarına yerel üreticileri desteklemek amacıyla yeni standartlar getirmeye hazırlanıyor.
  • Zincir marketler, raflarının yüzde 1'ini kadın kooperatiflerince üretilen ürünlere ayırmak zorunda olacak.
  • İthal oyuncak, ayakkabı, hazır giyim ve kırtasiye ürünlerine raf sınırı uygulanarak ithal ürünlerin hakimiyeti azaltılacak.
  • Rafların en az yüzde 20'si yerel üreticilere ayrılacak ve taslak kapsamında alışveriş festivallerinde de destek sağlanacak.
  • Fırınlara yapılan ödemelerin gecikmemesi için alacaklarının yüzde 80'inden az olmamak kaydıyla ödeme yapılması şartı getirildi.
Ticaret Bakanlığı, yerel üreticilerin desteklenmesi için zincir marketlerin raflarına yeni standartlar getirmeye hazırlanıyor. Zincir marketler, raflarının yüzde 1'ini ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın kooperatiflerince üretilen ürünlere ayırmak zorunda olacak. Ayrıca ithal ürünlerin zincir marketlerde hakimiyetini azaltmak amacıyla ithal oyuncak, ayakkabı, hazır giyim ve kırtasiye ürünlerine raf sınırı uygulanacak. Rafların en az yüzde 20'si yerel üreticilere ayrılacak. Ticaret Bakanlığı perakende ticarette değişiklikler öngören taslağını görüşe açtı. Taslak kapsamında yerel üreticiler hem zincir marketlerde hem de alışveriş festivallerinde desteklenecek.

Ticaret Bakanlığı, zincir marketlerin raflarına yerel üreticileri desteklemek amacıyla yeni standartlar getirmeye hazırlanıyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)Ticaret Bakanlığı, zincir marketlerin raflarına yerel üreticileri desteklemek amacıyla yeni standartlar getirmeye hazırlanıyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)
FIRINLARA % 80 ÖDEME

Taslakta, fırınlara zincir marketler tarafından yapılan ödemelerin geciktiği belirlendi. Bu durumun ekmek üretimini sekteye uğratmaması için fırınlara alacaklarının yüzde 80'inden az olmamak kaydıyla ödeme yapılması şartı getirildi.

Haber: Barış Şimşek
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ticaret Bakanlığı'ndan zincir marketlere yeni düzenleme: Rafların yüzde 20'si yerli ürüne yüzde 1'i kadın kooperatiflerine ayrılacak-2 Ticaret Bakanlığı'ndan zincir marketlere yeni düzenleme: Rafların yüzde 20'si yerli ürüne yüzde 1'i kadın kooperatiflerine ayrılacak-3 Ticaret Bakanlığı'ndan zincir marketlere yeni düzenleme: Rafların yüzde 20'si yerli ürüne yüzde 1'i kadın kooperatiflerine ayrılacak-4
Takvim Kaynak Tercihleri
Taksicilerin kredi kartı kurnazlığı yasa dışı çıktı: Taksimetre dışında alınan komisyon ve bahşişleri geri almanın yolu belli oldu
SONRAKİ HABER

Takside ek ücret krizi

 İşverenlere SGK borcu kolaylığı: Tecil süresi 72 aya çıkarıldı
ÖNCEKİ HABER

İşverenlere SGK borcu kolaylığı
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler