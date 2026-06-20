Ücretsiz deneme tuzağına dikkat! Karttan izinsiz çekilen paraları geri alma yöntemi

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Sosyal medyada sunulan film, dizi, oyun ve spor uygulamalarının ücretsiz denemeleri sonrası vatandaşların kredi kartlarından fark etmeden aylarca ücret kesilmeye devam ediyor.

Uygulamaları indirmek için kredi kartı bilgisi girilmesi gerekiyor ve deneme süresi sonrası uygulama silinse bile üyelik devam ederek ücret kesintisi başlıyor.

Bazı uygulamalar yurtdışında geliştirildiği için üyelik iptali zor oluyor ve muhatap bulunamıyor, mağdurlar binlerce lira ödeme yapıyor.

TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, ücretsiz deneme sonrası ücretli aboneliğe geçişte açık bilgilendirme yapılmadığında ödenen bedellerin iade edilebileceğini belirtti.

Mağdurlar sorunu Tüketici Hakem Heyetleri, CİMER ve şikayet platformlarına taşırken, konuyla ilgili acil çözüm bekleniyor.

Son dönemde özellikle sosyal medyada sıkça sunulan film, dizi, oyun, spor, sağlık gibi uygulamaların ücretsiz denemeleri yeni bir tuzak haline geldi. Bir pazarlama tekniği olarak sunulan uygulamaların ücretsiz deneme kullanımları kredi kartına ekstra olarak yansırken bunu fark etmeyenler ise aylarca bu hizmetlerin ücretlerini ödüyor. İPTAL AYLAR ALIYOR Vatandaşlar ücretsiz deneme yapıp sonra kapatacağını düşündüğü uygulamalar nedeniyle binlerce liralık faturaları ay sonu ekstrelerinde görünce büyük bir şok yaşıyor. Bu konuda üyeliği iptal etmek de günler hatta bazen aylar alabildiği için ciddi bir mağduriyet oluşuyor. Vatandaşlar sorunu Tüketici Hakem Heyetleri, CİMER ve şikayet platformlarına taşırken, konuyla ilgili acil çözüm bekleniyor.

Ücretsiz deneme tuzağına düşmeyin! (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.) FİLM, SPOR, OYUN UYGULAMALARI Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; sistem şöyle işliyor: Bir kişi ilgi alanı olan konuyu internette araştırdığında bu konuyla ilgili uygulamalar sosyal medya hesabında öneri olarak karşısına çıkmaya başlıyor. Örneğin bir kişi diyet yapmak için internette diyet listesi aradığında ya da spor salonlarını araştırdığında sosyal medya bunların online platformlarda uygulamalarını önermeye başlıyor. Bu öneriler kişilerin merakına göre oyun, film, dizi ve gibi birçok farklı konu başlığında olabiliyor. GEL GEL YAPIYORLAR Bu öneriler genellikle "Bir ay ücretsiz deneme", "Ücretsiz indir, bir hafta dene" şeklinde oluyor. "Ücretsizmiş, beğenmezsem kullanmam" diyen vatandaş ise bu uygulamaları indiriyor. Ancak uygulamayı indirebilmek için kredi kartı bilgilerini girmek gerekiyor. Vatandaş söz konusu deneme süresi bittikten sonra uygulamayı silince ücret ödemeyeceğini düşünüyor ancak o arada üyelik devreye giriyor ve arkasından ücret kesimi başlıyor.