Tarıma 30 milyon euro hibe desteği: IPARD 3 başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

Destek almak isteyenler, 81 ilden proje başvurusu yapabiliyor. Yatırım süreleri yapım işi içermeyen yatırımlarda en fazla 9 ay, yapım işi içeren yatırımlarda da en fazla 18 ay olarak planlanmalı.

Üreticilere sağlanacak mali desteğin kaynağını, Avrupa Birliği ve Türkiye eş finansmanı oluşturuyor. Bu destek, yatırımlar için geri ödemesiz olarak veriliyor.

DESTEK BÜTÇESİ NE KADAR?

'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar' tedbiri için IPARD I, IPARD II ve IPARD III süresince her bir yararlanıcının yararlanabileceği toplam maksimum harcama değeri, 3 milyon euro ile sınırlı. Destek oranı ise yüzde 50 ila yüzde 70 arasında değişiyor. Tedbir için şu sektörler değerlendirmeye alınacak:

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Yumurtanın İşlenmesi ve Pazarlanması

Haber: Ezgi Acer

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Ekonomi