Tarıma 30 milyon euro hibe desteği: IPARD 3 başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?
IPARD Programı’nda 11. başvuru çağrı ilanına çıkıldı. Son başvuru tarihi 20 Temmuz olarak belirlenirken, üreticiye toplam 30 milyon euro destek verilecek...
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- IPARD Programı 3. Dönem 11. başvuru çağrısı kapsamında hayvancılık ve tarım sektörüne 30 milyon euro destek verilecek, online başvurular 13 Temmuz saat 18.00'de, evrak teslimi 20 Temmuz saat 18.00'de sona erecek.
- Başvurular Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüklerine yapılacak ve 81 ilden proje başvurusu kabul edilecek.
- Başvuru yapabilmek için 18-65 yaş arası olmak, vergi sisteminde kayıtlı olmak, ziraat eğitimi veya en az 3 yıl tarım deneyimine sahip olmak gerekiyor.
- Avrupa Birliği ve Türkiye eş finansmanıyla sağlanacak destek geri ödemesiz olarak verilecek, destek oranı yüzde 50 ila yüzde 70 arasında değişiyor.
- Süt, et, su ürünleri, meyve-sebze ve yumurta işleme sektörlerinde her yararlanıcının toplam maksimum harcama değeri 3 milyon euro ile sınırlı.
Hayvancılık ve tarım sektörüne can suyu olacak IPARD Programı'nın (3. Dönem) 11. başvuru çağrı ilanı yayımlandı. Program kapsamında üreticiye toplamda 30 milyon euro destek verilecek. Program için Online Proje Başvuru Sistemi, 13 Temmuz saat 18.00'de kapatılacak. Başvuruların son teslim tarihi ise 20 Temmuz saat 18.00 olarak kaydedildi. Bu tarihten önce başvuru sürecinin tamamlanmış olması gerekiyor.
NASIL BAŞVURULUR?
IPARD programı hibe başvuruları, yatırımın yapılacağı ilde bulunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüklerine şahsen veya yetkilendirilmiş kişiler aracılığıyla yapılıyor. Başvuru adımlarında dikkat edilmesi gerekenler şöyle:
İLK KAYIT: Proje hazırlık aşamasına TKDK'nın resmi web sitesindeki Online Proje Başvuru Sistemi'nden ön kayıt oluşturulmalı.
EVRAK TESLİMİ: Hazırlanan fizibilite, iş planı ve resmi evraklar, bizzat yatırımın yapılacağı TKDK İl Koordinatörlüğü'ne teslim edilmeli.
ÇAĞRI TAKİBİ: Başvurular, Kurum tarafından yayımlanan güncel başvuru çağrı ilanları doğrultusunda, yalnızca belirlenen süreler içerisinde kabul ediliyor.
ÖN DEĞERLENDİRME: Hibe programı şartlarına uyup uymadığınızı IPARD Yardım Sistemi üzerinden önceden test edebilirsiniz.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar tedbirinden yararlanmak isteyenlerin şu koşullara uyması gerekiyor:
18 -65 yaş arasında olmak,
Vergi sisteminde kayıtlı olmak,
Ziraat alanında akademik yeterliliğe sahip olmak için lise, yüksekokul veya lisans derecesinde ziraat eğitimi almış olmak,
Ziraat eğitimi almamış olanlar için en az 3 yıllık tarım ve hayvancılık işçisi olmak,
Uygun bir iş programı sunabilmek,
Faaliyetlerin gerçekleştirileceği mülkte en az 5 yıl ikamet etmek
GERİ ÖDENECEK Mİ?
Üreticilere sağlanacak mali desteğin kaynağını, Avrupa Birliği ve Türkiye eş finansmanı oluşturuyor. Bu destek, yatırımlar için geri ödemesiz olarak veriliyor.
HANGI İLLER VAR?
Destek almak isteyenler, 81 ilden proje başvurusu yapabiliyor. Yatırım süreleri yapım işi içermeyen yatırımlarda en fazla 9 ay, yapım işi içeren yatırımlarda da en fazla 18 ay olarak planlanmalı.
DESTEK BÜTÇESİ NE KADAR?
'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar' tedbiri için IPARD I, IPARD II ve IPARD III süresince her bir yararlanıcının yararlanabileceği toplam maksimum harcama değeri, 3 milyon euro ile sınırlı. Destek oranı ise yüzde 50 ila yüzde 70 arasında değişiyor. Tedbir için şu sektörler değerlendirmeye alınacak:
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Yumurtanın İşlenmesi ve Pazarlanması
Haber: Ezgi Acer