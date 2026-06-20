Tapuda yeni dönem: Aile konutu şerhi nasıl konulur kimler yapabilir? Boşanma sonrası tapuya şerh konulur mu?

Kardeşimle bir arsa aldık, kendi payımı ayırmak için ne yapmalıyım?

Bu durumdaki vatandaşların kimlik belgesi, işlemde temsil var ise temsile ilişkin belge, emlak beyan değerini gösteren belge ile Genel Müdürlüğe başvurması gerekiyor. Ayrıca mücavir alan içinde belediye encümen kararı, mücavir alan dışında ise İl Özel İdaresi kararı gerekiyor.

Dedem adına kayıtlı bir taşınmaz olup olmadığını nasıl araştırabilirim?

Kanunî istisnalar dışında, tapu sicilinde hak sahibi olan kişiler istemde bulunabiliyor. Tescilden önce hak sahibi olmuş kişiler de hakkın tescili için gerekli belgeleri ibraz ederek istemde bulunabilirler. Dolayısıyla, kişinin dedesinin mirasçısı olduğunu gösteren veraset belgesi ile birlikte Tapu Müdürlüğü'ne başvurması halinde dedesine ait taşınmaz olup olmadığını öğrenebilir.

Adıma kayıtlı taşınmazı e-devlet üzerinde görememekteyim. Ne yapmam gerekir?

E-devlet üzerinden taşınmaz bilgilerinin görülebilmesi için T.C. kimlik numarasının sisteme kayıtlı olması gerekiyor. Tapu sahipleri bu düzenlemeyi e-devlet sayfasında bulunan 'beyanda bulunun' kısmından ilgili Tapu Müdürlüğü'ne beyanda bulunabilir ya da web tapudan başvuru yaparak düzeltebilir.