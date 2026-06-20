Tapuda yeni dönem: Aile konutu şerhi nasıl konulur kimler yapabilir? Boşanma sonrası tapuya şerh konulur mu?
Tapu işlemlerinde vatandaşların merak ettiği konulara cevap, Tapu Genel Müdürlüğü’nden geldi. En fazla ön plana çıkan konulardan biri aile konutu şerhi oldu...
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- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşların tapu işlemleri sırasında karşılaştıkları sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
- Aile konutu şerhi evli çiftlerin ortak evine konulabiliyor ve evin satılmasını, kiralanmasını veya ipotek ettirilmesini diğer eşin açık rızası olmadan engelliyor.
- Aile konutu şerhi için yerleşim yeri belgesi ve medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği gerekiyor, ancak boşandıktan sonra şerh konulamıyor.
- Miras intikali için veraset belgesi, kimlik belgesi ve DASK poliçesi ile web tapudan başvuru yapılması gerekiyor.
- Osmanlı tapusu bulunanların önce ilgili Tapu Müdürlüğü'ne, sonuç alınamazsa Arşiv Dairesi Başkanlığı'na başvurması gerekiyor.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşların tapu işlemleri sırasında karşılaşabildikleri sorunlara ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Bir çift evlilik birliği içerisinde oturdukları mülkün satılmasını engellemek için aile konutu şerhi koydurabilirken, bu yola genellikle kumar borcu olan veya kendi yatırımları nedeniyle borca giren kişilerin eşlerinin başvurduğu öğrenildi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü merak edilen sorulara şu yanıtları verdi:
Aile konutu şerhi nasıl konulur? Boşandıktan sonra aile konutu şerhi koydurabilir miyim?
Aile konutu şerhi, evli çiftlerin birlikte yaşadığı ortak eve, tapu kütüğünde düşülen yasal bir kayıt olurken, bu şerh evin tapu sahibi olan eşin, diğer eşin 'açık rızası' olmadan evi satmasını, kiralamasını veya ipotek ettirmesini kesin olarak engelliyor.
Özellikle eşlerden biri kumar bağımlısıysa ya da kendi başına yaptığı borçlar bulunuyorsa eşlerden diğeri konuta şerh talep edebiliyor. Bunun için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranıyor.
Ayrıca, aile konutu şerhi işlenmesi gereken taşınmazın tapu sicilindeki ada/parsel bilgileri ile MERNİS üzerinden alınan yerleşim yeri verilerinin çakıştırılması gerektiği zaman belediye, muhtarlık, kadastro müdürlüğü, apartman yönetimi gibi mercilerden bu konuda belge alınması gerekiyor. Ancak eşler boşandıktan sonra aile konutu şerhi konulamıyor.
Kardeşimle bir arsa aldık, kendi payımı ayırmak için ne yapmalıyım?
Bu durumdaki vatandaşların kimlik belgesi, işlemde temsil var ise temsile ilişkin belge, emlak beyan değerini gösteren belge ile Genel Müdürlüğe başvurması gerekiyor. Ayrıca mücavir alan içinde belediye encümen kararı, mücavir alan dışında ise İl Özel İdaresi kararı gerekiyor.
Dedem adına kayıtlı bir taşınmaz olup olmadığını nasıl araştırabilirim?
Kanunî istisnalar dışında, tapu sicilinde hak sahibi olan kişiler istemde bulunabiliyor. Tescilden önce hak sahibi olmuş kişiler de hakkın tescili için gerekli belgeleri ibraz ederek istemde bulunabilirler. Dolayısıyla, kişinin dedesinin mirasçısı olduğunu gösteren veraset belgesi ile birlikte Tapu Müdürlüğü'ne başvurması halinde dedesine ait taşınmaz olup olmadığını öğrenebilir.
Adıma kayıtlı taşınmazı e-devlet üzerinde görememekteyim. Ne yapmam gerekir?
E-devlet üzerinden taşınmaz bilgilerinin görülebilmesi için T.C. kimlik numarasının sisteme kayıtlı olması gerekiyor. Tapu sahipleri bu düzenlemeyi e-devlet sayfasında bulunan 'beyanda bulunun' kısmından ilgili Tapu Müdürlüğü'ne beyanda bulunabilir ya da web tapudan başvuru yaparak düzeltebilir.
MİRASTA HANGİ YOLLAR İZLENECEK?
Miras intikali için gereken belgeler ve izlenmesi gereken yol nedir?
Miras intikali için kimlik belgesi, işlemde temsil varsa temsile ilişkin belge ve DASK poliçesi gerekiyor. Ayrıca Sulh Hukuk Mahkemesi ya da noterden alınan veraset belgesi ile birlikte web tapudan varislerden biri tarafından başvuru yapılması, Tapu Müdürlüğünce bildirilecek döner sermaye ücretinin yatırılması, sonra Tapu Müdürlüğünce verilen randevu saatinde, ilgili tapu müdürlüğüne gidilerek imza aşamasının tamamlanması gerekiyor
OSMANLI TAPUSU
Elimde Osmanlı tapusu var, sorgulamasını nereden yapabilirim?
Elinde Osmanlı tapusu bulunanların öncelikle taşınmazın kaydının bulunduğu ilgili Tapu Müdürlüğü'ne başvurması, buradan sonuç alınamadığı durumlarda ise Arşiv Dairesi Başkanlığı'na başvurarak konuyu araştırması gerekiyor.
Haber: Barış Şimşek