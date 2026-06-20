İşverenlere SGK borcu kolaylığı: Tecil süresi 72 aya çıkarıldı

Kars'ta düzenlenen programa katılan Bakan Işıkhan, kentte bugüne kadar teşviklerden yararlanan iş yeri sayısının 12 bini aştığını ve sağlanan destek tutarının 1,4 milyar lirayı geçtiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borçlarında tecil süresinin 36 aydan 72 aya çıkarıldığını, teminatsız tecil limitinin ise 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunan işverenler için önemli kolaylıklar hayata geçirildiğini açıkladı. Buna göre SGK borçlarında daha önce 36 ay olan tecil süresi 72 aya çıkarılırken, teminatsız tecil limiti de 250 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi. 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılacak başvurularda ise yıllık tecil faiz oranı yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldü.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kars'a gelen Bakan Işıkhan, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bakanlık olarak il ve ilçeleri sık sık ziyaret ettiklerini belirten Işıkhan, çalışma hayatının tüm paydaşlarıyla bir araya geldiklerini, işçiler, işverenler, esnaf ve ticaret erbabıyla buluşarak şehirlerin ve Türkiye'nin kalkınma sürecine katkı sağlayacak istişareler yaptıklarını söyledi.

Işıkhan, şehirlerin çalışma hayatını geliştirecek yeni projeleri hayata geçirirken sahadan gelen ihtiyaç, talep ve önerileri dikkate aldıklarını vurgulayarak, Kars'ın medeniyetlerin buluşma noktası, tarım ve turizmin kalbi, ticaret yollarının kavşak noktası olduğunu ifade etti.

Kars'ın Türkiye Yüzyılı vizyonunun itici güçlerinden biri olacağını dile getiren Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

"Başta çalışma hayatı olmak üzere, Türkiye'yi içeride ve dışarıda daha güçlü kılacak her mecrada, iş dünyası olarak da durma, duraksama, adımlarımızda tereddüt etme, kabuğumuza çekilme lüksümüzün olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum.

Herkes faaliyet gösterdiği alanda en iyisi olmak için daha çok çalışmalı ve daha fazla katma değer üretmelidir. Bu hususta Karslı kardeşlerimize güveniyorum. Bizler de, 'Türkiye Yüzyılı' hedefimiz doğrultusunda, Kars başta olmak üzere 81 ilimizin tamamını dünya standartlarının üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz."