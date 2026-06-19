Uber'e Getir onayı: Rekabet Kurulu kararı açıkladı
Rekabet Kurulu, Uber Technologies Inc.'in Getir'in belirli faaliyet alanlarını devralmasına onay verdi. Karar kapsamında Uber, Getir Perakende Lojistik AŞ bünyesinde yürütülen çevrimiçi yemek siparişi ve teslimatı ile hızlı tüketim ürünlerinin sipariş ve dağıtım hizmetlerini bünyesine katabilecek. Böylece Uber, Türkiye'nin hızla büyüyen teslimat ve hızlı ticaret pazarında daha güçlü bir konuma ulaşma fırsatı elde etti.
Hızlı Özet Göster
- Rekabet Kurulu, Uber Technologies Inc.'in Getir Perakende Lojistik AŞ'ye ait çevrimiçi yemek siparişi ve hızlı tüketim ürünleri teslimatı iş kollarını devralmasına izin verdi.
- Uber Technologies Inc., devralma sürecinde Türkiye'ye toplam 500 milyon dolar yatırım yapma taahhüdünde bulundu.
- Yatırımın teknoloji altyapısının güçlendirilmesi, yerel mühendislik kapasitesinin artırılması ve yüksek nitelikli istihdam yaratılması hedefleniyor.
- Rekabet Kurulu'nun devralma işlemine ilişkin gerekçeli kararının önümüzdeki günlerde Kurum internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.
- Devralma işleminin Türkiye'deki teslimat ve hızlı ticaret sektöründe rekabet dengelerini yeniden şekillendirmesi öngörülüyor.
Rekabet Kurulu'ndan Uber ve Getir'i yakından ilgilendiren kritik karar çıktı. Kurul, Uber'in Getir'in yemek siparişi ve hızlı ticaret faaliyetlerini devralmasına izin verdi. Devralma sürecine eşlik eden 500 milyon dolarlık yatırım taahhüdü ise hem teknoloji sektöründe hem de istihdam alanında yeni fırsatların önünü açabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
UBER GETİR'İN TESLİMAT FAALİYETLERİNİ DEVRALACAK
Rekabet Kurulu, ABD merkezli Uber Technologies Inc.'in Getir'e ait bazı iş kollarını devralmasına onay verdi. Karar doğrultusunda Uber, Getir Perakende Lojistik AŞ bünyesinde faaliyet gösteren çevrimiçi yemek siparişi ve teslimatı ile hızlı tüketim ürünleri siparişi ve teslimatı alanlarında kontrolü devralabilecek.
500 MİLYON DOLARLIK TÜRKİYE YATIRIMI TAAHHÜDÜ
Onay sürecinde Uber'in Türkiye'ye yönelik önemli yatırım planları sunduğu belirtildi. Şirket, önümüzdeki dönemde Türkiye'de toplam 500 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirmeyi taahhüt etti.
Söz konusu yatırımın teknoloji altyapısının güçlendirilmesi, yerel mühendislik kapasitesinin artırılması ve dijital ekonominin gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.
TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK ALANLARINDA YENİ FIRSATLAR
Rekabet Kurumu'nun değerlendirmesine göre yatırım yalnızca finansal bir kaynak aktarımından ibaret değil. Uber'in planlarının, yazılım geliştirme faaliyetlerini artırması ve teknoloji odaklı yeni istihdam alanları oluşturması bekleniyor. Özellikle mühendislik, veri teknolojileri ve lojistik alanlarında yeni iş imkanlarının ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.
DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE KATKI SAĞLAYACAK
Uzmanlar, Uber'in yatırım taahhüdünün Türkiye'nin dijital dönüşüm hedefleri açısından önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Yapılacak yatırımların hem teknoloji ekosistemine hem de hızlı ticaret sektörüne ivme kazandırabileceği ifade ediliyor. Bu süreçte yerli teknoloji yeteneklerinin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji yatırımlarının artırılması da hedefler arasında yer alıyor.
GEREKÇELİ KARAR DAHA SONRA AÇIKLANACAK
Rekabet Kurulu'nun devralma işlemine ilişkin ayrıntılı gerekçeli kararının önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor. Kararın kamuoyuyla paylaşılmasıyla birlikte işlemin tüm detayları netlik kazanacak.
TÜRKİYE TESLİMAT PAZARINDA YENİ DÖNEM
Kurulun onayıyla birlikte Uber, Getir'in çevrimiçi yemek siparişi ve hızlı tüketim ürünleri teslimatı faaliyetlerinde kontrolü devralabilecek. Bu gelişmenin, Türkiye'deki teslimat ve hızlı ticaret sektöründe rekabet dengelerini yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Kararda şu ifadeler yer aldı:
Uber Technologies Inc. tarafından Getir AŞ'nin bazı hizmet kollarının devralma işlemine taahhütler çerçevesinde izin verildi. (19.6.2026) Rekabet Kurulu, Uber Technologies Inc. tarafından Getir Perakende Lojistik A.Ş.ye ait (i) çevrimiçi yemek siparişi ve teslimatı hizmetleri iş kolunun ve (ii) çevrim içi hızlı tüketim malları siparişi ve teslimatı hizmetleri işinin tek kontrolünün devralınması işlemine Uber Technologies, Inc. tarafından sunulan taahhüt paketi çerçevesinde izin vermiştir.
Söz konusu taahhütler kapsamında; Uber Technologies, Inc. tarafından Türkiye'ye toplam 500 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılmasına yönelik sunulan taahhüdün, yüksek nitelikli istihdamı desteklemesi, yerel mühendislik kabiliyetlerini güçlendirmesi ve Türkiye'nin dijital ve teknoloji altyapısının gelişimine olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. Karara ilişkin gerekçeli karar daha sonra Kurumun internet sitesinde yayımlanacaktır.
Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.