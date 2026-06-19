Uber'e Getir onayı: Rekabet Kurulu kararı açıkladı

Rekabet Kurulu'nun devralma işlemine ilişkin gerekçeli kararının önümüzdeki günlerde Kurum internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

TÜRKİYE TESLİMAT PAZARINDA YENİ DÖNEM

Kurulun onayıyla birlikte Uber, Getir'in çevrimiçi yemek siparişi ve hızlı tüketim ürünleri teslimatı faaliyetlerinde kontrolü devralabilecek. Bu gelişmenin, Türkiye'deki teslimat ve hızlı ticaret sektöründe rekabet dengelerini yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Kararda şu ifadeler yer aldı:

Uber Technologies Inc. tarafından Getir AŞ'nin bazı hizmet kollarının devralma işlemine taahhütler çerçevesinde izin verildi. (19.6.2026) Rekabet Kurulu, Uber Technologies Inc. tarafından Getir Perakende Lojistik A.Ş.ye ait (i) çevrimiçi yemek siparişi ve teslimatı hizmetleri iş kolunun ve (ii) çevrim içi hızlı tüketim malları siparişi ve teslimatı hizmetleri işinin tek kontrolünün devralınması işlemine Uber Technologies, Inc. tarafından sunulan taahhüt paketi çerçevesinde izin vermiştir.

Söz konusu taahhütler kapsamında; Uber Technologies, Inc. tarafından Türkiye'ye toplam 500 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılmasına yönelik sunulan taahhüdün, yüksek nitelikli istihdamı desteklemesi, yerel mühendislik kabiliyetlerini güçlendirmesi ve Türkiye'nin dijital ve teknoloji altyapısının gelişimine olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. Karara ilişkin gerekçeli karar daha sonra Kurumun internet sitesinde yayımlanacaktır.