Küresel ekonomide Hürmüz nefesi! ABD ve İran anlaştı, petrol fiyatları düştü

BORSALAR HAREKETLENDİ

İran-ABD anlaşmasının piyasalardaki ilk tepkisi de olumlu oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte hisse senedi piyasalarında risk iştahı arttı. Özellikle enerji ithalatçısı ülkelerin borsalarında pozitif beklentiler öne çıkarken, BIST100 endeksi ise günü yüzde 2.73'lük artışla, 14.814 puandan tamamladı.

DOLAR ZİRVEYE ÇIKTI

Söz konusu anlaşmanın etkisiyle dolarda sıçrama yaşandı. ABD dolarının yen, euro ve sterlin de dahil olmak üzere bir dizi para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi (DXY), yüzde 0.36 artarak 100.71 seviyesine yükseldi ve Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD doları, Fed'in şahin bir tutum sergilemesinin faiz artırımı beklentilerini tetiklemesiyle perşembe günü bir yıldan uzun süredir en yüksek seviyesine yükseldi. Euro yüzde 0.3 düşüşle 1.146 dolara, sterlin ise yüzde 0.54 düşüşle 1.322 dolara geriledi.