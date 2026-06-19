Türkiye'den 26 teknoloji girişimi Fransa'nın VivaTech 2026 Fuarı'nda

Teknoloji girişimlerinin dünya sahnesine çıkma yolculuğuna eşlik ettiklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Burası, dünyanın dört bir yanından teknoloji girişimlerinin buluştuğu ve yatırımcılarla bir araya geldiği bir platform. Türkiye'den 26 teknoloji girişimimizi getirdik. Bu girişimlerimizden 14'ü Turcorn 100 programında geleceğin milyar dolar değeri aşan Türk teknoloji girişimlerine aday olan şirketlerimiz" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa'nın en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinliklerinden olan VivaTech 2026 Fuarı başladı. Türkiye, VivaTech 2026 Fuarı'na bu yıl 135 metrekarelik Türkiye Pavilyonu ve 26 teknoloji girişimiyle katılıyor.

Bakan Kacır. (Fotoğraf AA'ya aittir.)

Kacır, girişimcilerin, fuar kapsamında sunumlar yaptığına da değinerek, "Yatırımcılara ürünlerini, hizmetlerini tanıtıyorlar. Hem kendilerinin hem de Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin dünya çapındaki bilinirliğine güçlü bir katkı sunuyorlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisimizle, Turcorn 100 programı kapsamında, Türkiye'nin teknoloji girişimlerinin uluslararası platformlara katılımını destekliyoruz" diye konuştu.

114 TEKNOPARK 13 BİN GİRİŞİM

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ile dev bir AR-GE ve inovasyon ekosistemi inşa ettiğine dikkati çeken Bakan Kacır, şu değerlendirmede bulundu: "114 teknoparkımızda 13 binden fazla teknoloji girişimimiz var. Bu girişimlerin 3 bine yakını henüz yeni doğmuş ve başlangıç aşamasında olan şirketler. Hedefimiz, Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin 2030 yılına dek kurulmuş olması ve Turcorn'larımızın yani milyar dolar değeri aşan Türk teknoloji girişimlerinin değerlemesinin 100 milyar dolara erişmesi."

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Ekonomi