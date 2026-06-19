Birleşik Krallık İhracat Finansmanı (UKEF) mekanizmasının milyarlarca sterlinlik kaynak sağlayabildiğini ifade eden Bryant, İngiliz şirketlerinin projelerde yer almasının önemli bir finansman avantajı oluşturduğunu kaydetti. Bu modelin Ukrayna'nın yanı sıra Suriye ve diğer ülkelerde de uygulanabileceğini belirtti. Bryant, Ukrayna'da bunun somut örneklerinin bulunduğunu söyledi. Rus saldırılarında yıkılan bir köprünün İngiliz finansmanı ve Türk müteahhitlik hizmetleriyle yeniden inşa edildiğini anlatan Bryant, projede kullanılan çeliğin İskoçya'dan geldiğini ekledi.

HİZMET SEKTÖRÜ KAPSAMDA

Yeni nesil ticaret anlaşmalarının klasik anlaşmalardan farklı olduğunu vurgulayan Bryant, yeni anlaşmaların hizmet sektörünü de kapsamlı şekilde içereceğini söyledi. Hukuk, mimarlık, reklamcılık, yaratıcı endüstriler, kamu alımları, mühendislik ve profesyonel danışmanlık hizmetlerinin anlaşmanın önemli başlıkları arasında yer aldığını ifade eden Bryant, "Bu alanlar süreci daha karmaşık hale getiriyor ancak iki ülke ekonomileri için çok büyük fırsatlar yaratıyor" dedi.

SAVAŞ ENERJİ GÜVENLİĞİNİ HATIRLATTI

Birleşik Krallık'ın deniz üstü rüzgâar enerjisinde önemli bir uzmanlığa sahip olduğunu belirten Bryant, Türk şirketleriyle bu alanda iş birliği imkânlarının değerlendirildiğini söyledi. Küçük Modüler Reaktörler (SMR) teknolojisinin de gündemde olduğunu ifade eden Bryant, nükleer enerjinin enerji bağımsızlığı açısından da kritik olduğunu vurguladı. Bryant, "Körfez'deki gelişmeler enerji fiyatlarının ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Ülkeler artık daha bağımsız enerji kaynakları oluşturmak istiyor" dedi.

SAVUNMADA YENİ DÖNEM

Bryant, NATO müttefiki iki ülkenin savunma sanayindeki iş birliğinin daha da gelişmesini beklediklerini söyledi. Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Türkiye'ye olası satışı, Airbus'ın Türk Hava Yolları siparişleri ve Rolls- Royce'un Türkiye'deki faaliyetlerinin önemli fırsatlar sunduğunu belirten Bryant, savunma alanındaki ortak üretim modellerinin değerlendirilebileceğini ifade etti.

Ukrayna savaşının Avrupa'nın güvenlik algısını kökten değiştirdiğini belirten Bryant, "Savaş bugün sona erse bile artık 10-15 yıl önceki savunma anlayışına dönmeyeceğiz. Türkiye ve Birleşik Krallık'ın savunma üretiminde birlikte çalışması çok güçlü bir sonuç doğurabilir" dedi.