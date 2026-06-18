Coca-Cola'ya rekabet ayarı: Soğutucularının yüzde 35'ini rakiplere açacak

Coca-Cola

TAKİP AMACIYLA ÖLÇÜM RAPORLARI HAZIRLANABİLECEK

Şirketin soğutucu erişim kuralının uygulamadaki etkisini göstermek ve takibini temin etmek amacıyla bağımsız bir üçüncü taraf aracılığıyla hazırlanacak ölçüm raporlarının talep üzerine Kuruma sunulmasına karar verildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Satış noktalarının da kurala uymasını temin etmek üzere şirket veya bayi satış temsilcilerinin satış noktalarını ziyaretleri esnasında soğutucu erişim kuralının tam olarak uygulanmadığının tespiti durumunda, satış noktası ilk tespitte uyarılacak. Takip eden ziyaretlerde aynı durumun devam ettiğinin görülmesi halinde de satış noktasının siparişleri her bir uyumsuzluk tespitinde yüzde 10 olmak üzere kademeli azaltılacak. Satış noktalarının rakip ürünlere tahsis edilen alana hangi ürünleri yerleştirdikleri bakımından bir takip yapılmayacak. Şirket soğutucularının cam yüzeylerinde, soğutucu erişim kuralı kapsamında erişime açılan bölümdeki rakip ürünlerin görünürlüğünü engelleyecek veya kısıtlayacak nitelikte etiket, kaplama veya benzeri materyal bulundurulmayacak. Ayrıca, rakip teşebbüsler soğutucu erişim kuralı kapsamında erişime açılan bölümde yer alan ürünleri için soğutucu içerisinde kendi fiyat etiketlerini serbestçe kullanabilecek."