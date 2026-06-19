Sezon ürünlerinde önemli fiyat avantajlarının sunulmasının beklendiği indirim döneminde, tüketiciler 24 Haziran'da internet mağazaları üzerinden, 25 Haziran'dan itibaren ise mağazalarda indirimli alışveriş yapabilecek.

Inditex grubuna bağlı Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius markalarında yaz indirimleri 24 Haziran 2026'da başlayacak.

INDİTEX YAZ İNDİRİMİ TARİHLERİ AÇIKLANDI

Moda tutkunlarının merakla beklediği Inditex yaz indirimlerinin başlangıç tarihleri belli oldu. Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius gibi markalarda alışveriş yapmak isteyenler, indirim döneminin ne zaman başlayacağını araştırıyor.

İndirimler 24 Haziran'da önce internet mağazalarında, 25 Haziran'dan itibaren fiziksel mağazalarda uygulanacak.

İNDİRİMLER HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Haziran 2026 dönemine ilişkin açıklanan takvime göre Inditex markalarında yaz indirimi önce online platformlarda başlayacak. Ardından fiziksel mağazalarda da kampanya dönemi devreye girecek.

Online satış kanallarında başlangıç tarihi: 24 Haziran 2026

Mağazalarda başlangıç tarihi: 25 Haziran 2026

Tüketicilerin özellikle online satış kanallarında yoğun ilgi göstermesi öngörülüyor.

Sezon ürünlerinde uygulanacak indirimlerle birlikte tüketicilerin özellikle online satış kanallarında yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Bu nedenle alışveriş yapmak isteyenlerin kampanya başlangıç tarihlerini kaçırmamaları öneriliyor.

(Görseller: Takvim foto arşiv)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi