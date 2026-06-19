2026 Inditex indirim takvimi belli oldu: Yaz indirimi 24-25 Haziran’da
Inditex bünyesinde faaliyet gösteren markaların 2026 yaz indirim takvimi netleşti. Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği kampanya dönemi, 24 Haziran 2026 tarihinde online mağazalarda başlayacak. Fiziksel mağazalardaki indirimler ise 25 Haziran 2026 itibarıyla müşterilerle buluşacak.
Hızlı Özet Göster
- Inditex markalarında yaz indirimleri 24 Haziran 2026'da online mağazalarda, 25 Haziran 2026'da fiziksel mağazalarda başlayacak.
- Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius markalarında sezon ürünlerinde fiyat avantajları sunulacak.
- İndirim döneminde tüketicilerin özellikle online satış kanallarında yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
Sezon ürünlerinde önemli fiyat avantajlarının sunulmasının beklendiği indirim döneminde, tüketiciler 24 Haziran'da internet mağazaları üzerinden, 25 Haziran'dan itibaren ise mağazalarda indirimli alışveriş yapabilecek.
INDİTEX YAZ İNDİRİMİ TARİHLERİ AÇIKLANDI
Moda tutkunlarının merakla beklediği Inditex yaz indirimlerinin başlangıç tarihleri belli oldu. Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius gibi markalarda alışveriş yapmak isteyenler, indirim döneminin ne zaman başlayacağını araştırıyor.
İNDİRİMLER HANGİ GÜN BAŞLIYOR?
Haziran 2026 dönemine ilişkin açıklanan takvime göre Inditex markalarında yaz indirimi önce online platformlarda başlayacak. Ardından fiziksel mağazalarda da kampanya dönemi devreye girecek.
Online satış kanallarında başlangıç tarihi: 24 Haziran 2026
Mağazalarda başlangıç tarihi: 25 Haziran 2026
Sezon ürünlerinde uygulanacak indirimlerle birlikte tüketicilerin özellikle online satış kanallarında yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Bu nedenle alışveriş yapmak isteyenlerin kampanya başlangıç tarihlerini kaçırmamaları öneriliyor.
(Görseller: Takvim foto arşiv)